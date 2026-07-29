الأهلي يتلقى عروضا أوروبية لضم محمد علي بن رمضان من بلجيكا وهولندا

كشف طارق السيد نجم الزمالك السابق عن تلقي النادي الأهلي عروضًا رسمية من أندية أوروبية لضم التونسي محمد علي بن رمضان لاعب الفريق.

وقال السيد عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك":الأهلي يتلقى عروض أوروبية من بلجيكا وهولندا لبن رمضان".

ويأتي ذلك في ظل استعدادات الأهلي لانطلاق

الموسم الجديد، حيث يواصل الفريق الأول لكرة القدم تدريباته تحت قيادة المدير الفني المغربي الحسين عموتة، بعدما استهل مبارياته الودية بالفوز على النصر بنتيجة 5-1، في المباراة التي شهدت الظهور الأول للمدرب مع الفريق.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي مباراته الودية الثانية أمام فريق لافيينا يوم 30 يوليو الجاري، ضمن البرنامج الإعدادي الذي وضعه الجهاز الفني لتجهيز اللاعبين قبل انطلاق الموسم.

كما يعود اللاعبون الدوليون إلى تدريبات الفريق غدًا الخميس 30 يوليو، عقب انتهاء فترة الراحة التي حصلوا عليها بعد مشاركتهم مع المنتخب في كأس العالم، وذلك استعدادًا للمرحلة المقبلة.

ويستهدف الجهاز الفني استغلال المباريات الودية لمنح الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين، والوقوف على جاهزيتهم الفنية والبدنية، إلى جانب تجربة بعض الجوانب الخططية قبل السفر إلى المعسكر الخارجي.

ويختتم الأهلي استعداداته بمواجهة قوية أمام برشلونة في بطولة كأس خوان جامبر، والمقرر إقامتها يوم الأربعاء 19 أغسطس المقبل، في تمام الثامنة مساءً بتوقيت إسبانيا، التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.