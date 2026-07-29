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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رضا سليم يفاضل بين المصري والجيش الملكي للرحيل النهائي عن الأهلي

رضا سليم
رضا سليم
القسم الرياضي
نتيجة الثانوية العامة 2026

اقترب المغربي رضا سليم، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من إسدال الستار على مستقبله مع القلعة الحمراء، بعدما دخل في مرحلة المفاضلة بين عرضين رسميين من المصري البورسعيدي والجيش الملكي المغربي، تمهيدًا للرحيل النهائي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشفت مصادر أن اللاعب يدرس في الوقت الحالي كافة تفاصيل العرضين، سواء من الناحية المالية أو مدة التعاقد، قبل اتخاذ قراره النهائي بشأن وجهته المقبلة، في ظل موافقة الأهلي على رحيله بشكل نهائي، ضمن خطة النادي لإعادة هيكلة قائمة الفريق استعدادًا للموسم الجديد.

ويحظى رضا سليم باهتمام كبير من جانب المصري البورسعيدي، الذي يسعى لتدعيم صفوفه بعناصر تمتلك الخبرات والإمكانيات الفنية، حيث وضع النادي اللاعب ضمن أولوياته في الميركاتو الصيفي، في ظل اقتناع الجهاز الفني بقدرته على تقديم الإضافة في الخط الأمامي.

في المقابل، دخل الجيش الملكي المغربي بقوة في سباق التعاقد مع اللاعب، مستفيدًا من رغبة النادي في استعادة رضا سليم إلى الدوري المغربي، مع تقديم عرض ينافس العرض المقدم من المصري، وهو ما أشعل المنافسة بين الناديين لحسم الصفقة.

وبحسب المصادر، فإن الجانب المالي سيكون العامل الحاسم في قرار اللاعب، حيث ينتظر رضا سليم المقارنة النهائية بين العرضين لاختيار العرض الأفضل من الناحية المالية، قبل إخطار إدارة الأهلي والنادي الذي سيوقع له رسميًا.

ومن المنتظر أن يحسم الجناح المغربي موقفه خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد الانتهاء من دراسة كافة التفاصيل الخاصة بالعرضين، تمهيدًا لإتمام إجراءات انتقاله وإنهاء ارتباطه بالنادي الأهلي بصورة نهائية.

ويأتي رحيل رضا سليم ضمن سلسلة التغييرات التي يشهدها الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث تعمل الإدارة على تقليص عدد اللاعبين وإعادة ترتيب القائمة بما يتناسب مع رؤية الجهاز الفني، الذي يسعى للدخول إلى الموسم الجديد بقائمة أكثر توازنًا، قبل السفر إلى معسكر الإعداد الخارجي في إسبانيا.

المغربي رضا سليم الأهلي الجيش الملكي المغربي

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