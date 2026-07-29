قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فيديو متداول يثير الجدل.. مطالبات لوزارة الداخلية بفحص واقعة طفل مكبل داخل تروسيكل
تونس تتوج بلقب إفريقيا لناشئات الطائرة بعد نهائي ماراثوني أمام مصر
جوزيف عون: حصر السلاح بيد الدولة قرار سيادي لبناني لا وساطة فيه
ألقت رضيعها أسفل الكوبرى .. سيدة تتخلص من طفلها بسبب علاقة غير شرعية بأسيوط
كندا تطالب بوقف توسع المستوطنات الإسرائيلية وتندد بالعنف في الضفة الغربية
تنازلنا عن أجورنا لتسديد ديون مصر.. شهيرة تروي كواليس أصعب مرحلة فى حياتها
مصر تعرب عن خالص تعازيها وتضامنها مع اليابان على إثر الزلزال الذي ضرب جنوب البلاد
بيراميدز يفوز على ألانيا سبور التركي بهدفين ودِّيا
أسعار الذهب اليوم الأربعاء 29 يوليو 2026
ليست سلعة.. بلاتر يفتح النار على مشروع الفيفا
وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع ويتكوف جهود خفض التصعيد في المنطقة
نبيل فهمي: الاعتداءات المتكررة على السعودية والأردن تمثل تصعيدًا خطيرًا وغير مسؤول
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد حسن يكشف مفاجأة بشأن مستقبل محمد علي بن رمضان

بن رمضان
بن رمضان
علا محمد
نتيجة الثانوية العامة 2026

كشف أحمد حسن، نجم الكرة المصرية السابق،  عن موقف النادي الأهلي من الأنباء المتداولة بشأن تلقي محمد علي بن رمضان عروضًا أوروبية خلال فترة الانتقالات الحالية.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه علي "فيسبوك" مصدر داخل النادي الأهلي قوله: "لم نتلقَّ أي عروض أوروبية لشراء محمد علي بن رمضان، والعرض الوحيد الذي وصل للاعب جاء من نادي الشمال القطري."

ويأتي ذلك في ظل استعدادات الأهلي لانطلاق الموسم الجديد، حيث يواصل الفريق الأول لكرة القدم تدريباته تحت قيادة المدير الفني المغربي الحسين عموتة، بعدما استهل مبارياته الودية بالفوز على النصر بنتيجة 5-1، في المباراة التي شهدت الظهور الأول للمدرب مع الفريق.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي مباراته الودية الثانية أمام فريق لافيينا يوم 30 يوليو الجاري، ضمن البرنامج الإعدادي الذي وضعه الجهاز الفني لتجهيز اللاعبين قبل انطلاق الموسم.

كما يعود اللاعبون الدوليون إلى تدريبات الفريق غدًا الخميس 30 يوليو، عقب انتهاء فترة الراحة التي حصلوا عليها بعد مشاركتهم مع المنتخب في كأس العالم، وذلك استعدادًا للمرحلة المقبلة.

ويستهدف الجهاز الفني استغلال المباريات الودية لمنح الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين، والوقوف على جاهزيتهم الفنية والبدنية، إلى جانب تجربة بعض الجوانب الخططية قبل السفر إلى المعسكر الخارجي.

ويختتم الأهلي استعداداته بمواجهة قوية أمام برشلونة في بطولة كأس خوان جامبر، والمقرر إقامتها يوم الأربعاء 19 أغسطس المقبل، في تمام الثامنة مساءً بتوقيت إسبانيا، التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

نجم الكرة المصرية السابق أحمد حسن الأهلي محمد علي بن رمضان بن رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الثانوية العامة 2025

تنسيق الثانوية العامة 2025.. مؤشرات الحدود الدنيا لكليات الشُعب العلمية بالأرقام

تظلمات الثانوية العامة

تظلمات الثانوية العامة 2026 .. توضيح عاجل بشأنها

الثانوية العامة

بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة 2026.. مفاجأة بشأن تنسيق كليات القمة

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس موقع الوزارة .. ظهرت الآن

وزير التربية والتعليم

22 أغسطس .. موعد امتحانات الدور الثاني ثانوية عامة 2026

طلاب الثانوية العامة

مفاجأة سارة لطلاب الثانوية العامة بشأن تنسيق كليات القمة

وزير التربية والتعليم

التعليم ترد على محاولات التشكيك في نتيجة الثانوية العامة 2026 لطلاب مدرسة فاقوس..وتفجر مفاجأة

وزير التعليم

التعليم: اتاحة نتيجة الثانوية العامة 2026 في المدارس بجميع المحافظات

ترشيحاتنا

وزارة الأوقاف

الأوقاف: تجديد ندب مساعد الوزير لشئون الامتحانات

دار الإفتاء

ما حكم العمل في تطبيقات تتضمن محادثات وألعاب ومراهنات؟.. الإفتاء توضح

معرض الكتاب بالسويس

الأعلى للشئون الإسلامية ينظم معرضًا للكتاب بالسويس وسط إقبال رواد مسجد نبي الله داود

بالصور

صغرت 20 سنة .. سوسن بدر تثير الجدل بجلسة تصوير جريئة

سوسن بدر تثير الجدل بجسلة تصوير جريئة
سوسن بدر تثير الجدل بجسلة تصوير جريئة
سوسن بدر تثير الجدل بجسلة تصوير جريئة

الدولار والريال السعودي بكام؟.. أسعار العملات الآن

أسعار العملات
أسعار العملات
أسعار العملات

الأسود ملك الألوان.. بشرى تخطف الأنظار بإطلالة ملفتة

بشرى تخطف الانظار بإطلالة ملفتة
بشرى تخطف الانظار بإطلالة ملفتة
بشرى تخطف الانظار بإطلالة ملفتة

وزير المالية يعرض على رئيس الوزراء مستجدات مبادرة دعم تحول القطاع الصناعي للطاقة الشمسية

رئيس الوزراء يتابع مع وزير المالية عددا من ملفات العمل
رئيس الوزراء يتابع مع وزير المالية عددا من ملفات العمل
رئيس الوزراء يتابع مع وزير المالية عددا من ملفات العمل

فيديو

طلاق بدل الصلح

الطلاق بدل الصلح.. تطور جديد يقلب قضية جناين الملاحة بالإسماعيلية

محامية الاسكندرية

20 جنيه ذهب وسيارة.. تفاصيل جديدة في قضية محامية الإسكندرية

أرشيفية

بعد تداوله عبر مواقع التواصل .. حبس أصحاب فيديو المخدرات بالقليوبية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد الاشعل

أحمد الأشعل يكتب.. قانون «مستقبل مصر».. لماذا تعيد الدولة رسم خريطة التنمية؟

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: أمريكا وصبيانها.. أقوى وأمكر العروض المسرحية العالمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سقوط دياب أسفل هضبة التريند

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ساليتيس

ميس رضا

ميس رضا تكتب : من يكتب سرديتنا العربية وكيف نخاطب العالم دون أن نفقد روايتنا؟

المزيد