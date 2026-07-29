الأهلي يجهز صفقة أجنبية جديدة حال رحيل بن رمضان.. وموقف المدافع لم يحسم

كشف الإعلامي محمود شوقي، عبر برنامجه على موقع "يوتيوب"، أن النادي الأهلي يتمسك بالتعاقد مع لاعب أجنبي جديد خلال فترة الانتقالات الحالية، حال رحيل التونسي محمد علي بن رمضان عن صفوف الفريق.

وأوضح شوقي أن إدارة الأهلي، بالتنسيق مع فريق الاسكاوتنج بقيادة مسؤولي التعاقدات، تتابع عددًا من اللاعبين الأجانب في مركز خط الوسط المدافع، مشيرًا إلى وجود بعض الأسماء الجيدة التي دخلت دائرة الترشيحات.

وأضاف أن عصام سراج الدين، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، يمتلك عدة خيارات في مركز الوسط المدافع، إلا أن ملف التعاقد مع مدافع أجنبي جديد لا يزال معلقًا، في ظل عدم وجود اسم مقنع حتى الآن أمام الجهاز الفني والإدارة.

وأشار إلى أن الأهلي يواصل تحركاته لتدعيم صفوف الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد، مع وضع أكثر من سيناريو تحسبًا لأي تغييرات في قائمة اللاعبين الأجانب.