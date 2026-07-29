الحسم يقترب.. آخر تطورات انتقال محمد علي بن رمضان إلى الشمال القطري

كشف الناقد الرياضي محمود شوقي، عبر قناته على موقع "يوتيوب"، آخر تطورات موقف التونسي محمد علي بن رمضان لاعب النادي الأهلي، بشأن انتقاله إلى صفوف الشمال القطري خلال فترة الانتقالات الحالية.

وقال شوقي إن مفاوضات الثلاثاء بين الأهلي والشمال القطري شهدت تقاربًا كبيرًا بين الطرفين، خاصة فيما يتعلق بالمقابل المالي الخاص بالصفقة، مشيرًا إلى أن المفاوضات تسير في طريقها نحو الحسم.

وأوضح أن النادي الأهلي وضع شرطين أساسيين للموافقة على انتقال بن رمضان إلى الشمال القطري، حيث يتمثل الشرط الأول في حصول القلعة الحمراء على نسبة من إعادة بيع اللاعب مستقبلًا لا تقل عن 10%.

وأضاف أن الشرط الثاني يتضمن وجود بند "بونص" يحصل بموجبه الأهلي على مقابل إضافي حال تحقيق نادي الشمال القطري بطولات خلال فترة تواجد اللاعب ضمن صفوفه.

وأكد محمود شوقي وجود تقارب في وجهات النظر بين الناديين، مشيرًا إلى أن صفقة انتقال محمد علي بن رمضان إلى الشمال القطري باتت قريبة من الاكتمال.