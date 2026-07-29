معسكر إنجلترا كلمة السر.. حمزة عبد الكريم يحلم بحجز مكان في فريق برشلونة الأول

كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن مباراة برشلونة الودية أمام برمنجهام سيتي، المقرر إقامتها يوم الجمعة، ستكون محطة مهمة لحسم مصير عدد من لاعبي أكاديمية لا ماسيا مع الفريق الأول خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت الصحيفة أن المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم يأتي ضمن الأسماء التي ستخضع للتقييم من جانب الجهاز الفني بقيادة الألماني هانز فليك، حيث يسعى اللاعب لاستغلال معسكر الفريق في إنجلترا من أجل تقديم نفسه بشكل قوي.

ويأمل حمزة عبد الكريم في إقناع فليك بقدراته وحجز مكان ضمن حسابات الفريق الأول، بعدما أصبح واحدًا من أبرز المواهب الصاعدة داخل أكاديمية برشلونة، ويحظى باهتمام كبير من إدارة النادي لمستقبله مع الفريق الكتالوني.

ومن المنتظر أن تمنح المباريات الودية المقبلة فرصة لعدد من لاعبي الشباب لإثبات جدارتهم، قبل اتخاذ القرارات النهائية بشأن استمرارهم مع الفريق الأول أو العودة لفريق الشباب.