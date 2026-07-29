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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ودية برمنجهام تضع حمزة عبد الكريم تحت أنظار فليك قبل حسم قائمته للموسم الجديد

حمزة عبد الكريم
حمزة عبد الكريم
إسراء أشرف
نتيجة الثانوية العامة 2026

يترقب المهاجم المصري حمزة عبد الكريم فرصة جديدة لإثبات قدراته مع برشلونة، بعدما أشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن المباراة الودية المرتقبة أمام برمنجهام سيتي ستكون محطة حاسمة في تقييم عدد من لاعبي أكاديمية "لا ماسيا" قبل انطلاق الموسم.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو أن المدير الفني هانز فليك بدأ يقتنع بشكل متزايد بقدرة لاعبي الأكاديمية على تلبية احتياجات الفريق الأول، وهو ما يدفعه إلى منحهم فرصة حقيقية خلال فترة الإعداد الحالية.

ويأتي حمزة عبد الكريم ضمن مجموعة اللاعبين الشباب الذين يراقبهم الجهاز الفني عن قرب، بعدما ضمه فليك إلى قائمة برشلونة المسافرة إلى إنجلترا، والتي تضم 30 لاعبًا من عناصر الفريق الأول إلى جانب عدد من المواهب الصاعدة.

وأضافت الصحيفة أن مواجهة برمنجهام قد تكون الاختبار الأهم حتى الآن بالنسبة للاعبي الأكاديمية، إذ ستساعد الجهاز الفني على تحديد الأسماء التي ستواصل مشوارها مع الفريق الأول خلال الموسم الجديد.

وكان المهاجم المصري قد التحق بمعسكر برشلونة منذ يومه الأول في إسبانيا، مفضلًا عدم الحصول على راحة عقب مشاركته مع منتخب مصر في كأس العالم، في خطوة عكست رغبته في استغلال فترة الإعداد لإقناع فليك بقدراته.

كما شارك عبد الكريم أساسيًا في أولى المباريات الودية لبرشلونة خلال التحضيرات الصيفية، أمام فريق أوروبي ينشط في دوري الدرجة الثالثة، ليواصل تعزيز فرصه في حجز مكان ضمن حسابات المدرب الألماني قبل انطلاق الموسم.

حمزة عبدالكريم حمزة عبد الكريم ودية برمنجهام فليك

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