شريف منير يكشف سر حبه للدرامز وكواليس حفل فرقة نوستالجيا| حوار خاص

تألق شريف منير في حفل فرقته "نوستالجيا"، الذي أُقيم أمس على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وسط حضور جماهيري كامل بعد نفاد جميع التذاكر قبل موعد الحفل، ليحقق الحفل نجاحًا كبيرًا وتفاعلًا واسعًا من الجمهور. وفي حوار خاص مع موقع "صدى البلد"، كشف شريف منير كواليس الحفل، وسر اختيار اسم الفرقة، وسبب إضافة أغنية للموسيقار الراحل هاني شنودة، كما تحدث عن بداياته مع الدرامز، وتأثير الموسيقى على مشواره الفني، وكشف عن أعماله الفنية المقبلة.

- مبروك على نجاح حفل "نوستالجيا".. كيف كان شعورك بعدما عرفت أن التذاكر Sold Out قبل الحفل؟ وما سر اختيار اسم الفرقة؟



"الله يبارك فيكي . فرحت جدًا لما عرفت إن التذاكر خلصت قبل الحفل، وإن الجمهور متحمس بالشكل ده. الحقيقة ده أسعدني جدًا، لكنه في نفس الوقت حمّلني مسؤولية أكبر، لأن الجمهور لما يجي وهو منتظر الحفل بالشكل ده لازم نقدم له أفضل حاجة عندنا، وده كان بالنسبة لي تحدي جميل.

أنا بحب الموسيقى من زمان، ومن سنين طويلة قررت أؤسس فرقة تقدم حفلات مباشرة، واخترت اسم «نوستالجيا» لأنه يعني الحنين للماضي، وده الهدف من الفرقة، إننا نرجع بالجمهور لذكريات الأغاني الجميلة."

- ولماذا قررت إضافة أغنية "بحلم معاك" إلى الحفل؟



"أغنية «بحلم معاك» مرتبطة عندي بذكريات جميلة، وهي من أعمال صديقي الموسيقار الكبير هاني شنودة، وهو قيمة فنية كبيرة. وبعد رحيله قررنا نضيف الأغنية ضمن فقرات الحفل تخليدًا لذكراه وتقديرًا لمسيرته الفنية. وكنت زمان بعزف درامز على الأغنية دي في برنامج «أنا وبنتي» مع بنتي أسما

- كيف بدأت رحلتك مع آلة الدرامز؟ وهل أثرت على مشوارك الفني؟



"أول درامز امتلكته كان هدية من الشاعر القدير صلاح جاهين، ووقتها كنت مش مصدق إن بقى عندي درامز حقيقي، ومن بعدها بدأت أعزف في حفلات كتير، وزاد حبي وشغفي بالموسيقى.

الموسيقى والدرامز بيدوني طاقة كبيرة، وده بينعكس على شغفي بالتمثيل، وأنا سعيد إن عندي الموهبة دي، ولو اتعرض عليّ دور يحتاج إني أعزف درامز هكون سعيد جدًا إني أقدمه بشكل حقيقي."

- وما هي أعمالك المقبلة؟



"حاليًا بنتظر عرض فيلم ريد فلاج ، وعلى مستوى الموسيقى بستعد لحفلي في مهرجان القلعة، وكمان عندي العديد من الحفلات خلال الفترة المقبلة، وإن شاء الله تكون كلها عند حسن ظن الجمهور."



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