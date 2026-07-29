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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

60 مليون جنيه تنعش خزينة الأهلي.. اليوم وصول أول دفعة من صفقة انتقال شكري والعش إلى المصري

الأهلي
الأهلي
القسم الرياضي
نتيجة الثانوية العامة 2026

يستعد النادي الأهلي لاستقبال دفعة مالية جديدة ضمن خطته لإعادة هيكلة قائمة الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك بعد الاتفاق على انتقال الثنائي محمد شكري ومصطفى العش إلى صفوف النادي المصري، في واحدة من أبرز الصفقات المحلية التي أبرمها النادي البورسعيدي استعدادًا للموسم الجديد.

وكشفت مصادر أن الأهلي سيحصل على إجمالي 60 مليون جنيه نظير بيع الثنائي إلى المصري، بعدما توصل الناديان إلى اتفاق نهائي بشأن جميع البنود المالية والتعاقدية الخاصة بالصفقة، والتي تأتي ضمن تحركات الإدارة الحمراء لإعادة ترتيب قائمة الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

ومن المنتظر أن يقوم النادي المصري، اليوم الأربعاء، بتحويل الدفعة الأولى من قيمة الصفقة، والتي تبلغ 30 مليون جنيه، إلى خزينة الأهلي، وذلك من أجل الانتهاء بشكل رسمي من جميع الإجراءات المالية الخاصة بانتقال اللاعبين، على أن يتم اعتماد الصفقة بصورة نهائية عقب إتمام عملية التحويل.

ووفقًا للاتفاق المبرم بين الطرفين، يحصل الأهلي على الدفعة الثانية والأخيرة، وقيمتها 30 مليون جنيه، خلال شهر يناير المقبل، ليصل إجمالي المقابل المالي للصفقة إلى 60 مليون جنيه، وهو ما يمثل دعمًا ماليًا مهمًا للنادي خلال فترة الانتقالات الحالية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار السياسة التي تتبعها إدارة الأهلي خلال الميركاتو الصيفي، والتي تعتمد على تحقيق أكبر استفادة ممكنة من اللاعبين الذين خرجوا من حسابات الجهاز الفني، سواء من الناحية الفنية أو الاقتصادية، بما يساهم في توفير سيولة مالية تساعد النادي على استكمال خططه في سوق الانتقالات، إلى جانب تقليص حالة التكدس داخل قائمة الفريق.

في المقابل، يراهن النادي المصري على قدرات محمد شكري ومصطفى العش لتدعيم صفوف الفريق خلال الموسم الجديد، حيث ترى الإدارة والجهاز الفني أن الثنائي يمتلك الإمكانيات اللازمة لإضافة قوة كبيرة للفريق، في ظل الطموحات بالمنافسة بقوة على البطولات المحلية وتحقيق نتائج إيجابية خلال الموسم المقبل.

ويواصل الأهلي في الوقت ذاته العمل على حسم بقية ملفات الراحلين قبل السفر إلى معسكر الإعداد في إسبانيا، المقرر انطلاقه خلال الأيام المقبلة، حيث يسعى الجهاز الفني إلى الدخول في فترة الإعداد بالقائمة النهائية، بعد الانتهاء من جميع التعديلات التي تستهدف الوصول إلى أفضل جاهزية قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.

النادي الأهلي الأهلي محمد شكري مصطفى العش النادي المصري

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