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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منصف بقرار يكشف سر اختياره للأهلي.. وعموتة كلمة السر في الصفقة

منصف بقرار
منصف بقرار
حمزة شعيب
نتيجة الثانوية العامة 2026

كشف الجزائري منصف بقرار، مهاجم الأهلي الجديد، تفاصيل انتقاله إلى صفوف القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مؤكدًا أن المدرب الحسين عموتة لعب دورًا بارزًا في إقناعه بخوض التجربة الجديدة.

وبحسب ما نقلته صحيفة «مغرب فوت» عن مصدر مقرب من اللاعب، فإن بقرار يرى أن الأهلي يعد واحدًا من أكبر الأندية في إفريقيا، وأن الانضمام إلى صفوفه يمثل محطة مهمة في مسيرته، خاصة في ظل المنافسة المستمرة على الألقاب والبطولات.

وأوضح المصدر أن عموتة عقد جلسة مع المهاجم الجزائري قبل إتمام الصفقة، حيث استعرض خلالها مشروعه الفني وأسلوب اللعب الذي يسعى لتطبيقه مع الفريق، كما أكد ثقته الكبيرة في قدرات اللاعب، وهو ما ساهم في حسم قراره بالانتقال إلى الأهلي.

وأكد بقرار معرفته الكبيرة بقيمة النادي الأهلي وتاريخه الحافل بالإنجازات، مشددًا على رغبته في تقديم أفضل ما لديه بقميص الفريق، بينما أشار إلى أن الحديث عن العودة إلى الاحتراف الأوروبي في الوقت الحالي لا يزال مبكرًا.

واختتم المهاجم الجزائري تصريحاته بالتأكيد على أن هدفه الأساسي خلال الفترة المقبلة هو العودة إلى صفوف منتخب الجزائر، بعد غيابه عن قائمة كأس العالم 2026، وذلك من خلال التألق وتقديم مستويات قوية مع الأهلي في الموسم الجديد.

منصف بقرار عموتة الأهلي

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