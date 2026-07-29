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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إندريك يقطع إجازته مبكرًا لإقناع مورينيو.. رسالة قوية من موهبة ريال مدريد

البرازيلي إندريك
البرازيلي إندريك
حمزة شعيب
نتيجة الثانوية العامة 2026

في خطوة تعكس رغبته الكبيرة في إثبات نفسه، قرر البرازيلي إندريك اختصار عطلته الصيفية والعودة مبكرًا إلى تدريبات ريال مدريد، في رسالة واضحة إلى المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، بحثًا عن حجز مكان له في حسابات الفريق خلال الموسم المقبل.

وتلقى مورينيو دفعة قوية يوم الأربعاء بعد عودة الثنائي أنطونيو روديجر وإندريك إلى مركز تدريبات فالديبيباس، عقب اجتيازهما الفحوصات الطبية بنجاح، لينضما إلى دينزل دومفريس الذي عاد إلى الفريق يوم الثلاثاء وشارك في أول حصة تدريبية جماعية له.

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، كانت عودة إندريك هي المفاجأة الأبرز، بعدما كان من المقرر أن يعود في الـ31 من يوليو الجاري برفقة مواطنه فينيسيوس جونيور، عقب خروج منتخب البرازيل من كأس العالم من دور الـ16 أمام النرويج.

لكن صاحب الـ19 عامًا قرر تقليص فترة راحته يومين كاملين، والعودة إلى فالديبيباس قبل الموعد المحدد، في محاولة لإرسال رسالة مبكرة لمورينيو حول جاهزيته ورغبته في المنافسة منذ بداية فترة الإعداد.

ويدرك إندريك أهمية المرحلة الحالية في مسيرته، خاصة بعد فترة إعارة ناجحة مع أولمبيك ليون استعاد خلالها مستواه وثقته أمام المرمى، ليعود إلى ريال مدريد بهدف إثبات أحقيته بالتواجد ضمن مشروع الفريق الجديد.

وتأتي رغبة اللاعب البرازيلي في ظل التغييرات المنتظرة في خط هجوم ريال مدريد، مع اقتراب جونزالو جارسيا من الانتقال إلى فولهام، ووجود احتمالية لإعارة فرانكو ماستانتونو، إلى جانب دخول منافسين جدد في حسابات الفريق مثل يان ديوماندي.

ورغم عدم جاهزيته للمشاركة في مواجهة فيورنتينا الودية يوم السبت، فإن هدف إندريك واضح، وهو الوصول لأفضل حالة بدنية ممكنة والحصول على أكبر عدد من الدقائق خلال فترة الإعداد، من أجل إثبات قدرته على المنافسة داخل صفوف النادي الملكي.

إندريك مورينيو ريال مدريد

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