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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الجيزة يتفقد أحياء إمبابة والمنيرة الغربية والوراق والعجوزة ويوجه برفع الإشغالات

رفع اشغالات
رفع اشغالات
أحمد زهران
نتيجة الثانوية العامة 2026

أجرى الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة جولة ميدانية موسعة بعدد من قطاعات أحياء إمبابة والمنيرة الغربية والوراق والعجوزة لمتابعة مستوى النظافة العامة والانضباط بالشوارع والوقوف على جهود الأجهزة التنفيذية في رفع الإشغالات وإزالة المخالفات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال الجولة وجه المحافظ برفع تراكمات القمامة والمخلفات والفريزة من عدد من المواقع شملت مدينة الأمل، وشارع المطار، ونفق أحمد عرابي، والمنطقة المحيطة بحديقة سفاري، وشوارع بشتيل، ورضا العمدة، والبوهي، والسواحل، مع سرعة الانتهاء من أعمال النظافة وإعادة الانضباط والمظهر الحضاري.
 

وفي إطار جهود المحافظة للقضاء على الأنشطة العشوائية كلف المحافظ برفع وإزالة أنشطة فرز المخلفات ومخازن الخردة غير المرخصة بشوارع عبد المنعم الفحام، والأقصر، والوحدة، ومحمد الإمبابي، مع إزالة مخزن خردة وفرز مخلفات مخالف بشارعي محروس قمر والبصراوي، واتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة حيال المخالفين لما تسببه تلك الأنشطة من أضرار بيئية وصحية وتشويه للمظهر الحضاري.
 

كما وجه المحافظ بغلق عدد من المقاهي المخالفة والمتعدية على الطريق العام بشوارع أحمد عرابي، والمطار، والأقصر، وعبد العظيم عامر والقومية العربية، والبوهي مكلفًا رئيس حي إمبابة بتنفيذ حملة مكبرة لرفع جميع الإشغالات والتعديات بشارعي الأقصر والبوهي مع مراجعة إشغالات المحال التجارية بشارعي ممدوح والبوهي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
 

وفي السياق ذاته كلف المحافظ جهاز السرفيس بإزالة المواقف العشوائية بشارعي الأقصر والوحدة بما يحقق السيولة المرورية ويمنع استغلال الطريق العام بصورة مخالفة.
 

كما وجه الدكتور أحمد الأنصاري هيئة النظافة والتجميل بتكثيف حملات النظافة الدورية ورفع أي تراكمات للمخلفات بشارع الجامع وشارع القومية العربية ومتفرعاتهما مع رفع نقاط تجميع المخلفات بمنطقة وراق العرب وعدم السماح بعودة التراكمات مرة أخرى.
 

وخلال جولته بحي العجوزة وجه المحافظ برفع تجمع للمخلفات أسفل نفق وادي النيل وقبل ميدان لبنان وغلق أحد المقاهي المخالفة مكلفًا رئيس الحي بتنفيذ حملة موسعة لرفع إشغالات المحال والمقاهي بشارع عبد العزيز جاويش ومنطقة إسراء المعلمين، وشارع النيل الأبيض.
 

كما كلف المحافظ مديريتي الطب البيطري والشؤون الصحية، بالتنسيق مع حي العجوزة بتنظيم حملة مشتركة للتعامل مع موقع مخالف لتربية المواشي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حفاظًا على الصحة العامة وسلامة المواطنين.

محافظ الجيزة محافظة الجيزة رفع اشغالات

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