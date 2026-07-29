«مهارات التواصل الفعّال لإعداد الإعلامي الصغير» .. ورشة عمل بإعلام الوادي الجديد | صور

نظّمت إدارة إعلام الوادى الجديد ورشة عمل حول ( مهارات التواصل الفعال لإعداد الإعلامى الصغير) وذلك بإشراف ا.حمدى سعيد رئيس الإدارة المركزية لإعلام شمال ووسط الصعيد وا. أزهار عبد العزيز محمد مدير عام الإدارة العامة لإعلام وسط الصعيد أقيمت الورشة بمكتبة مصر العامة برئاسة وحضور ا. صلاح مرغنى و تحدثت فيها د. إلهام سلطان كبير إذاعيين بإذاعة الوادى الجديد و شارك فيها عدد من رواد المكتبة حيث افتتحت الورشة غادة بصيط محمد أخصائى إعلام موضحة أهمية التدريب على مهارات التواصل فهو يمكن الفرد من نقل أفكاره وآرائه ومشاعره للآخرين وذلك لإقامة علاقات مترابطة معهم حيث يقضى الفرد 70% من يومه فى عملية تواصل .

من جانبها عرفت د. إلهام الإعلام بأنه نقل الأخبار عبر أحد وسائل الإعلام المختلفة مثل الصحافة والإذاعة والتليفزيون ومؤخرًا الإعلام الرقمى عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعى وهذا يسمى إعلامًا غير مباشر ويختلف عن الإعلام المباشر مثل المحاضرات و الندوات وورش العمل

أما عن المهارات التى يجب أن يصقلها الإعلامى أو اليوتيوبر والانفلونسر فمن الضروري يكون لديه ثقافة عامة ولديه القدرة على التحدث بلباقة وجرأة وثقة بالنفس ومعرفة بزوايا التصوير والصدق والنزاهة هذا بجانب قدرته على التفريق بين الأخبار المضللة والشائعات والأخبار الحقيقية والتمكن من استخدام لغة الجسد

وفى نهاية الورشة تم فتح حوار و عمل بودكاست قصير بين اثنين من المشاركين.

أدار الورشة ا. غادة بصيط محمد-أخصائى إعلام تحت إشراف ا. أزهار عبدالعز مدير عام الإدارة العامة لإعلام وسط الصعيد.