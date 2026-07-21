“اختلاف أنماط الابتزاز الإلكتروني حسب الفئة العمرية ” ندوة بمجمع إعلام الوادي الجديد

عقدت إدارة إعلام الوادى الجديد ندوة إعلامية حول صور الابتزاز الإلكترونى وقانون الجرائم الالكترونية بتوجيهات حمدى سعيد مدير عام الإدارة المركزية لاعلام شمال ووسط الصعيد واشراف ازهار عبد العزيز مدير عام الادارة العامة لاعلام وسط الصعيد بقاعة مركز الدكتور حسن حلمى لذوى الاحتياجات الخاصة برئاسه ناصف انيسى والتى شارك فيها جمهور متنوع من مختلف القطاعات الحكومية ومكلفات الخدمة العامة وأئمة وخطباء المساجد. وتحدث فى الندوة طارق توفيق حجاج المحامى بالنقض وامين عام نقابة المحامين بالوادى الجديد ومصطفى زايد المحامى بالنقض وامين صندوق النقابه وا. حسن عبد الحفيظ محامى بالاستئناف العالى وافتتحت اللقاء دعاء سعد الاعلامية بادارة اعلام الوادى الجديد موضحة ان التطور المتسارع في وسائل التكنولوجيا والاتصالات، أصبح جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية.

مؤكدة على انه بالرغم من ان ما وفرته هذه الوسائل من فرص للتواصل والمعرفة، فقد أفرزت أيضًا العديد من التحديات والمخاطر، وفي مقدمتها جريمة الابتزاز الإلكتروني، التي تهدد أمن الأفراد واستقرار الأسر والمجتمع مشيرة الى ان الابتزاز الإلكتروني لم يعد مجرد جريمة تقنية، بل أصبح قضية اجتماعية وإنسانية تستهدف الضحايا نفسيًا وماديًا، مستغلًا ضعف الوعي أو الثقة الزائدة أو إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.



وفى ذات السياق أوضح طارق حجاج أن التنشئة الأسرية أحيانا تكون بداية التربية على الابتزاز من خلال سلوك الام مع الابناء الصغار كما اوضح طرق الاستخدام الامن للهواتف المحمولة من خلال تأمين الحسابات الالكترونية وعدم الافصاح عن كلمات السر وايضا تحدث عن قانون الجرائم الالكترونية مؤكدا على انه يتم تحديثه بشكل دائم ليتفق مع الجرائم المستحدثه لضمان معاقبة مرتكبى الجرائم الالكترونيه وفى سياق متصل اشار مصطفى زايد الى دور الاسرة مؤكدا على ان التربيه السليمة تعد الدرع الاول لوقاية الابناء من الانزلاق فى الخطأ وأكد على أهمية الرقابة الابوية والتحقق من الأصدقاء ومن جانب آخر أكد حسن عبد الحفيظ على ان السن الاكثر عرضه للابتزاز الجنسى من ١٨ - ٢٥ سنة ومافوق هذا السن هم اكثر عرضه للابتزاز المالى كما تحدث عن صور الابتزاز واركانه وشروطه

الاجراءات السليمة تجاه جريمة الابتزاز والتى منها ( لقطة شاشة لرسائل المبتز والتوجه الى مباحث الانترنت وعمل بلاغ) وفى نهاية اللقاء اوضح بعض الجرائم الالكترونيه التى يجب التعامل معها بحزم مثل سرقة الواى فاى - سرقه مواقع التواصل الاجتماعى - اختراق الحسابات والهواتف المحمولةودارت المناقشات حول هل المبتز يمكن ان ينفذ تهديده كيف يتم متابعة الأبناء آليات التعامل فى حال ارسال مبالغ ماليه بالخطأ لمحفظه الكترونية.



أعدت وأدارت اللقاء دعاء سعد رزق الإعلامية بإدارة إعلام الوادى الجديد تحت اشراف أزهار عبد العزيز مدير عام الإدارة العامة لإعلام وسط الصعيد.