أزمة الرام تضرب هواتف بكسل.. جوجل تلمح إلى زيادة أسعار Pixel 11

كشفت شركة جوجل، أن سلسلة هواتف Pixel القادمة قد تشهد زيادات في الأسعار، بسبب أزمة غير مسبوقة في سوق شرائح الذاكرة رام، والتي وصفتها الشركة بأنها أزمة حادة يقودها الموردون، وذلك قبل أسابيع من الإعلان عن سلسلة Pixel 11.

وقال شاكيل بركات، نائب رئيس قطاع الأجهزة والخدمات في جوجل: “إن الشركة مثل باقي شركات التكنولوجيا الاستهلاكية، تواجه ارتفاعا غير مسبوق في التكاليف، مشيرا إلى أن سوق الذاكرة يشهد أكبر زيادة في الأسعار على الإطلاق”.

وأوضح بركات، في تصريحات نقلتها تقارير تقنية، أن أسعار الذاكرة شهدت قفزة كبيرة، مستشهدا ببيانات من Morgan Stanley تشير إلى ارتفاع تكلفة 1 جيجابايت من ذاكرة رام من نحو 2.80 دولار في عام 2025 إلى 12 دولارا هذا العام، أي بزيادة تقارب ستة أضعاف.

وأكد المسؤول التنفيذي أن جوجل حاولت حماية المستهلكين من تقلبات التوريد لأطول فترة ممكنة، خاصة بالنسبة للأجهزة الموجودة حاليا في الأسواق، لكنه أشار إلى أن الظروف الاقتصادية تغيرت بشكل جذري، وأن الشركة ليست بمنأى عن هذه التأثيرات.

هواتف Pixel

تعديلات سعرية على جميع أجهزة Pixel

وبسبب هذه الضغوط، ستشهد عائلة أجهزة Pixel بالكامل تعديلات في الأسعار، سيتم تطبيقها بشكل تدريجي وفقا لظروف العرض وتكاليف الإنتاج.

ويشمل ذلك سلسلة Pixel 11 المرتقبة، إلا أن جوجل أكدت أنها لن تكشف التفاصيل النهائية قبل حدث الإعلان المقرر في 12 أغسطس. كما قد تتأثر أجهزة أخرى ضمن محفظة الشركة، مثل ساعات Pixel Watch.

ورغم ارتفاع التكاليف، أكدت جوجل التزامها بتقديم تجارب متميزة بقيمة مناسبة، مشيرة إلى استمرار عروض الخصم، وبرامج استبدال الأجهزة القديمة، والمزايا المرفقة مثل اشتراكات Google One للمساعدة في الحفاظ على جاذبية منتجات Pixel.

تسريبات تكشف تغييرات محتملة في المواصفات

وتشير التسريبات الأخيرة إلى أن أولى علامات أزمة الذاكرة قد تظهر في هاتف Pixel 11 Pro، حيث يتوقع أن تتراجع ذاكرة الوصول العشوائي من 16 جيجابايت إلى 12 جيجابايت في الطراز الأساسي.

كما تشير التوقعات إلى احتمال ارتفاع سعر Pixel 11 وPixel 11 Pro بنحو 100 دولار، رغم أن مضاعفة مساحة التخزين الأساسية إلى 256 جيجابايت قد تخفف من تأثير الزيادة على المستخدمين.

أما طرازا Pixel 11 Pro XL وPixel 11 Pro Fold، فقد تشهد أسعارهما، وفق التسريبات، زيادة مباشرة قدرها 100 دولار.

تأثير الأزمة يمتد إلى الهواتف الحالية

ولن تقتصر تداعيات الأزمة على الأجهزة الجديدة فقط، إذ أوضحت جوجل أن بعض هواتف Pixel الموجودة حاليا في الأسواق قد تتأثر أيضا.

ورغم عدم كشف الشركة عن موعد رفع أسعار الأجهزة الحالية، فإن هذه الخطوة قد تشمل على الأرجح هاتف Pixel 10a، الذي لا يزال في منتصف دورة حياته تقريبا ضمن الفئة المتوسطة.

وأكدت جوجل أن هدفها الأساسي هو الحفاظ على قدرة أجهزة Pixel على المنافسة في جميع الفئات السعرية، مع محاولة تحقيق توازن بين ارتفاع تكاليف المكونات وتقديم منتجات مناسبة للمستخدمين.

جوجل تقلل الاعتماد على الذاكرة عبر الذكاء الاصطناعي

إلى جانب تمرير جزء من تكاليف الموردين إلى الأسعار، تعمل جوجل على مواجهة الأزمة عبر تحسين كفاءة النظام والبرمجيات.

وأوضح بركات أن الشركة تقود جهودا لتقليل احتياجات الذاكرة داخل نظام أندرويد ومنظومة التطبيقات، بما يسمح بتشغيل الأجهزة بذاكرة رام أقل مع الحفاظ على تجربة استخدام قوية.

كما أشارت جوجل إلى أن اعتمادها على التكامل بين الذكاء الاصطناعي والبرمجيات والشرائح الخاصة بها يساعد على تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي على الجهاز بكفاءة أعلى، وتقليل الاعتماد على موارد الذاكرة الكبيرة.