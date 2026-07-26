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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

«ذا أثليتك»: إيراولا نجح في تغيير هوية ليفربول بعد أسبوعين فقط من تدريب الفريق

إيراولا
إيراولا
عبدالله هشام

كشف تقرير صحفي إنجليزي عن تغيير هوية ليفربول في الظهور الأول لـ إيراولا المدير الفني الجديد للريدز والذي ظهر خلال مباراة سندرلاند الودية.

وحسب صحيفة ذا أتليتك فإن أندوني إيراولا فرض اسلوب جديد على ليفربول بعد توليه المهمة خلفا لـ أرني سلوت حيث ظهر الفريق أكثر شراسة هجومية بعد اسبوعين فقط من تدريبه للفريق ورغم غياب عدد كبير من اللاعبين بسبب كأس العالم.

وأضافت الصحيفة إلى أن ليفربول بدأ مباراة سندرلاند بتشكيل 4-2-3-1 مع تواجد هارفي إليوت تحت المهاجم في الشوط الأول ودخل دومينيك سوبوسلاي في الشوط الثاني.

ركزت الصحيفة على تركيز الفريق على الضغط العالي واستعادة الكرة بسرعة، ما تسبب في إرباك دفاع سندرلاند طوال اللقاء.

وأشارت الصحيفة إلى تحرك إيراولا بشكل نشيطًا على الخط الجانبي، يوجه اللاعبين باستمرار ويحفزهم للحفاظ على الضغط والإيقاع المرتفع.

وأردفت الصحفية إلى أن المؤشرات الأولى تعكس بداية مشجعة للمدرب الإسباني، الذي يسعى لإعادة الكرة الهجومية إلى ملعب أنفيلد.

تفاصيل مباراة ليفربول وسندرلاند 

حقق ليفربول بداية ناجحة في استعداداته للموسم الجديد، بعدما تغلب على سندرلاند بنتيجة 4-2 في المباراة الودية التي جمعتهما على ملعب "جيوديس بارك" بالولايات المتحدة، في أول اختبار للفريق تحت قيادة مدربه الإسباني الجديد أندوني إيراولا.

وجاءت المباراة لتسجل أول ظهور لليفربول بعد رحيل محمد صلاح، الذي أسدل الستار على مسيرته مع النادي عقب نهاية الموسم الماضي، لتبدأ مرحلة جديدة في "أنفيلد" بقيادة أندوني إيراولا.

وشهدت المباراة ضربة مبكرة للريدز بإصابة المدافع جو جوميز، الذي غادر أرض الملعب بعد مرور سبع دقائق فقط، ما دفع الجهاز الفني لإجراء تبديل اضطراري في بداية اللقاء.

ورغم البداية الصعبة، تمكن ليفربول من افتتاح التسجيل في الدقيقة 13 عن طريق كيرن موريسون، لكن سندرلاند أدرك التعادل سريعًا عبر إنزو لي، الذي أطلق تسديدة قوية سكنت الشباك.

ومع انطلاق الشوط الثاني، نجح سندرلاند في التقدم بالهدف الثاني عن طريق تري أوجونسوي في الدقيقة 49، قبل أن يستعيد ليفربول توازنه سريعًا، بعدما سجل دومينيك سوبوسلاي هدف التعادل في الدقيقة 56.

وفرض ليفربول سيطرته على الدقائق الأخيرة من المباراة، ليتمكن فيديريكو كييزا من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 72، قبل أن يختتم لويس كاموس الرباعية بهدف رابع في الدقيقة 85، ليمنح الفريق انتصارًا معنويًا في أولى مبارياته خلال فترة الإعداد للموسم الجديد.

ليفربول أرني سلوت نادي ليفربول إيراولا فريق ليفربول

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