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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أول مباراة بعد رحيل محمد صلاح.. ليفربول يهزم سندرلاند برباعية

ليفربول
ليفربول
إسراء أشرف

حقق ليفربول بداية ناجحة في استعداداته للموسم الجديد، بعدما تغلب على سندرلاند بنتيجة 4-2 في المباراة الودية التي جمعتهما على ملعب "جيوديس بارك" بالولايات المتحدة، في أول اختبار للفريق تحت قيادة مدربه الإسباني الجديد أندوني إيراولا.

وجاءت المباراة لتسجل أول ظهور لليفربول بعد رحيل محمد صلاح، الذي أسدل الستار على مسيرته مع النادي عقب نهاية الموسم الماضي، لتبدأ مرحلة جديدة في "أنفيلد" بقيادة أندوني إيراولا.

وشهدت المباراة ضربة مبكرة للريدز بإصابة المدافع جو جوميز، الذي غادر أرض الملعب بعد مرور سبع دقائق فقط، ما دفع الجهاز الفني لإجراء تبديل اضطراري في بداية اللقاء.

ورغم البداية الصعبة، تمكن ليفربول من افتتاح التسجيل في الدقيقة 13 عن طريق كيرن موريسون، لكن سندرلاند أدرك التعادل سريعًا عبر إنزو لي، الذي أطلق تسديدة قوية سكنت الشباك.

ومع انطلاق الشوط الثاني، نجح سندرلاند في التقدم بالهدف الثاني عن طريق تري أوجونسوي في الدقيقة 49، قبل أن يستعيد ليفربول توازنه سريعًا، بعدما سجل دومينيك سوبوسلاي هدف التعادل في الدقيقة 56.

وفرض ليفربول سيطرته على الدقائق الأخيرة من المباراة، ليتمكن فيديريكو كييزا من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 72، قبل أن يختتم لويس كاموس الرباعية بهدف رابع في الدقيقة 85، ليمنح الفريق انتصارًا معنويًا في أولى مبارياته خلال فترة الإعداد للموسم الجديد.

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