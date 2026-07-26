انتظام امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية بالمحافظات

انتظمت اليوم الأحد امتحانات الدور الثاني للشهاده الإعدادية وسط حالة من الانضباط والهدوء في عدد من المحافظات المصرية.

ففي محافظة الغربية ، صرح المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة بأن 4450 طالبا وطالبة يؤدون الامتحانات في 112 لجنة علي مستوي الإدارات التعليمية العشر.

وأكد وكيل الوزارة أنه تم تشكيل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية العشر، لتكون جاهزة دائماً للتواصل مع جميع اللجان، ومتابعة سير الامتحانات وتذليل أي عقبات في حينه.

وفي محافظة دمياط، أكد ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ، انضباط سير الامتحانات ووضوح طباعة ورقة الأسئلة وملائمتها لمستوى الطلاب، مؤكدًا على ضرورة توفير كافة سبل الراحة وتهيئة الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات في بيئة هادئة ووسط ارتياح نفسي تام، بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص للجميع.

وواصل طلاب الشهادة الإعدادية بمدارس البحر الأحمر امتحانات الدور الثاني وسط إجراءات احترازية ووقائية وأمنية وتنظيمية.

وقال مصطفى عبدة مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة ، فى تصريحات اليوم ، إن الهدوء يسيطر على لجان الامتحانات حيث يؤدى الطلاب الامتحان في مادة الدراسات الاجتماعية.

وأشار إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية تتابع سير الامتحانات بمدن المحافظة في سبع إدارات تعليمية ولم تسجل غرفة العمليات أي شكاوى من الامتحانات.