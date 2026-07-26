قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نتيجة الثانوية الأزهرية.. ردد هذا الدعاء بيقين يجبر الله خاطرك ويفرح قلبك
الضرائب تجري تعديلات تشريعية لدعم سوق الأوراق المالية والحد من الأدواج الضريبي
عصام عبالفتاح لـ صدى البلد: راجع القاهرة بعد 3 أيام وجاهز لـ تطوير الحكام
أولى مهام شوقي غريب في اتحاد الكرة بعد تعيينه مديرًا فنيًا
الجرام يرتفع 175 جنيها.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بمصر
إطلاق برنامج الرقابة المالية لبناء جاهزية شركات الطروحات الحكومية.. تفاصيل
تقارير: الهلال يرصد 120 مليون دولار لضم لويس دياز ويغريه براتب ضخم
للحفاظ على الرصيد.. تسهيلات لتحويل عداد الكهرباء الكودي
موعد حجز الأراضي المتوسطة بـ 17 مدينة جديدة في مشروع مسكن7
حجب نتيجة الثانوية العامة 2026 للطلاب الغشاشين .. قرار عاجل الآن
أول ظهور لميسي بعد نهائي كأس العالم.. فيديو
الأهلي أمام معادلة صعبة.. كيف يحسم أزمة الأجانب قبل انطلاق الموسم الجديد؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

هل الوقت الحالي مناسب لشراء سيارة؟.. رئيس رابطة تجار السيارات يوضح

السيارات
السيارات
رحمة سمير

حسم أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، الجدل المتكرر حول توقيت شراء السيارات، مؤكدًا أن قرار الشراء يعتمد على احتياج المواطن ونوع السيارة، سواء كانت جديدة أو مستعملة أو كهربائية، في ظل استمرار تغيرات سوق السيارات خلال السنوات الأخيرة.

الفرق بين السيارات الجديدة والمستعملة

وأوضح أبو المجد أن أول ما يجب تحديده هو نوع السيارة التي يرغب المواطن في شرائها، سواء كانت سيارة جديدة (زيرو) أو سيارة مستعملة، مشيرًا إلى أن أسعار السيارات الجديدة هي العامل الرئيسي الذي يحدد اتجاه السوق، وتنعكس بشكل مباشر على أسعار السيارات المستعملة.

السيارات الجديدة

السيارات الكهربائية تفرض نفسها

وأشار رئيس رابطة تجار السيارات إلى أن السيارات الكهربائية أثبتت كفاءة كبيرة مقارنة بالسيارات التي تعمل بالبنزين، وهو ما جعلها خيارًا يلقى اهتمامًا متزايدًا من جانب العديد من المواطنين.

نصيحة للراغبين في الشراء

وأكد أبو المجد أن بعض مالكي السيارات المستعملة ما زالوا يتمسكون بأسعار مرتفعة، رغم تغيرات السوق، لافتًا إلى أن من لديه احتياج فعلي لشراء سيارة خلال الفترة الحالية، فمن الأفضل ألا يؤجل قرار الشراء.

اخبار السيارات

ما السبب الحقيقي لارتفاع الأسعار؟

وأوضح أن حالة عدم الاستقرار التي شهدها سوق السيارات في السنوات الماضية لم تكن بسبب التجار أو الموزعين أو الوكلاء، وإنما جاءت نتيجة التغيرات في سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، وهو ما انعكس على أسعار السيارات بشكل كبير.

تراجع الدولار ينعش آمال المشترين.. هل تشهد سوق السيارات في مصر موجة تخفيضات جديدة؟

مقارنة بسوق العقارات

وأشار إلى أن ما حدث في سوق السيارات يشبه ما جرى في سوق العقارات، موضحًا أن الأسعار ارتفعت بصورة كبيرة منذ عام 2022، لافتًا إلى أن سيارة كان سعرها 150 ألف جنيه وصلت إلى نحو 600 ألف جنيه خلال عام 2026، نتيجة تغيرات سعر العملة.

أرخص السيارات في مصر

واختتم رئيس رابطة تجار السيارات تصريحاته بالتأكيد على أن سوق السيارات لا يزال يتأثر بعوامل اقتصادية، وعلى رأسها سعر الصرف، مشددًا على أن قرار شراء السيارة يجب أن يرتبط بالاحتياج الفعلي للمواطن، وليس انتظار انخفاضات قد لا تتحقق في المدى القريب.

رئيس رابطة تجار السيارات السيارات شراء سيارة المواطن مستعملة أو كهربائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية الأزهرية 2026

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 برقم الجلوس.. سجل الاسم الآن عبر بوابة الأزهر الشريف

طالبات الثانوية الأزهرية أثناء الامتحانات

ظهرت الآن .. نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 وخطوات الحصول عليها

ظهرت الآن.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 بالاسم ورقم الجلوس

ظهرت الآن.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 بالاسم ورقم الجلوس

امتحانات الثانوية الأزهرية

نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 بالاسم ورقم الجلوس .. رابط الاستعلام الرسمي

شيخ الأزهر يهنئ أوائل الثانوية الأزهرية

ننشر رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية

أوائل الثانوية العامة 2026

حقيقة تسريب تفاصيل أوائل الثانوية العامة 2026 قبل اعتماد النتيجة|توضيح عاجل

الاهلي

لا يستحق المشاركة | مفاجأة .. إعلامي يكشف موقف الأهلي من دوري أبطال إفريقيا

فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2026.. عبر بوابة الأزهر الشريف

ترشيحاتنا

فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف،

غدا.. مركز الوافدين بالأزهر ينظم احتفالية لتكريم أوائل مسابقة مئذنة الشعر العربي

دعاء إزالة الخوف والقلق من نتيجة الثانوية العامة

دعاء إزالة الخوف والقلق من نتيجة الثانوية العامة.. ردده الآن يشرح صدرك ويطمئن به قلبك

نتيجة الثانوية الأزهرية 2026

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 برقم الجلوس.. سجل الاسم الآن عبر بوابة الأزهر الشريف

بالصور

زوجة إمام عاشور تثير الجدل بجمالها

زوجة إمام عاشور
زوجة إمام عاشور
زوجة إمام عاشور

هيفاء وهبي بـ جمبسوت جريء في أحدث ظهور لها.. صور

هيفاء وهبي تثير الجدل بجمبسوت يبرز قوامها الممشوق
هيفاء وهبي تثير الجدل بجمبسوت يبرز قوامها الممشوق
هيفاء وهبي تثير الجدل بجمبسوت يبرز قوامها الممشوق

مع هنا الزاهد .. منة شلبي تستعرض رشاقتها بـ لوك لافت

منة شلبي
منة شلبي
منة شلبي

إرهاب المستوطنين.. تدمير وحرق ممتلكات الفلسطينيين في الضفة الغربية .. صور

جرائم المستوطنين
جرائم المستوطنين
جرائم المستوطنين

فيديو

أزمة ملكة جمال مصر إيريني يسري

رفضت تسليم التاج .. ملكة جمال مصر «إيريني يسري» تتوعد بكشف مفاجآت | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: حقيقةً !! هل الجغرافيا السياسية للشرق الأوسط تتحكم في أسعار النفط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عالم على صفيح ساخن… هل نعيش لحظة تفكك النظام الدولي؟

منى أحمد

منى أحمد تكتب: القوة الناعمة لثورة يوليو

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط.. لقطات مونديالية مثيرة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: المنهج الدراسي.. هل هو أداة بناء أم معول هدم ؟

المزيد