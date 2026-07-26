رفاهية بلا حدود.. رونالدو يقتني سيارة فارهة لتناسب لون ساعته المليونيرية

أثار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو اهتمام عشاق السيارات والساعات الفاخرة، بعدما اقتنى سيارة بوجاتي جديدة، قيل إنها جاءت بنفس لون الساعة النادرة التي أهداها له صانع المجوهرات والساعات الشهير جاكوب أرابو.

ووفقًا لما جرى تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، فإن الساعة الفاخرة التي تسلمها رونالدو من جاكوب أرابو تُقدر قيمتها بنحو 1.3 مليون دولار، وهي من الإصدارات الفاخرة المستوحاة من سيارات بوجاتي.

وتُعد العلاقة بين رونالدو وعلامة Jacob & Co. ممتدة منذ سنوات، إذ سبق للنجم البرتغالي التعاون مع الشركة وإطلاق مجموعات خاصة تحمل اسمه، كما يُعرف باقتنائه مجموعة من أندر الساعات والسيارات الفاخرة في العالم.

ويواصل رونالدو، لاعب النصر السعودي، جذب الأنظار خارج المستطيل الأخضر أيضًا، سواء من خلال مقتنياته الفاخرة أو ظهوره في المناسبات المختلفة، ليظل أحد أبرز نجوم الرياضة الأكثر اهتمامًا بعالم الساعات والسيارات الفاخرة.