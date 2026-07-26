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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات| أكيورا ZDX الكهربائية بقوة تصل لـ 499 حصانًا.. ميتسوبيشي تقدّم Triton BF MS بهذا السعر

أخبار السيارات
أخبار السيارات
قسم السيارات

نشر موقع “صدى البلد”، أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.


السيارات الكهربائية والهجينة وREEV في مواجهة واحدة.. ما الفرق بينهما؟
تتغير خريطة صناعة السيارات بوتيرة متسارعة مع انتشار تقنيات الدفع الكهربائي، حيث أصبح هناك أكثر من خيار بعيدًا عن السيارات التقليدية التي تعتمد على الوقود فقط.

أكيورا ZDX الكهربائية بقوة تصل لـ 499 حصانًا.. كم سعرها عالميًا؟
تعد أكيورا الذراع الفاخرة التابعة لشركة هوندا اليابانية، وقد انطلقت العلامة التجارية في منتصف ثمانينيات القرن الماضي بهدف تقديم سيارات تجمع بين الجودة اليابانية ومستويات أعلى من الفخامة والتقنيات الحديثة. 

ميتسوبيشي تقدم Triton BF MS الـ بيك أب.. بهذا السعر
تعزز ميتسوبيشي وجودها في السوق البرازيلية من خلال تقديم المزيد من الطرازات المتنوعة، ومن بينها نسخة Triton BF MS التي تنتمي إلى فئة سيارات البيك أب متعددة الاستخدامات.

الكشف عن ريزفاني ديون 2027.. بعدد محدود
تقدم شركة ريزفاني الأمريكية أحدث طرازاتها الرياضية من خلال ديون 2027، التي تأتي ضمن فئة السيارات الخارقة ذات الإنتاج المحدود، بعدما ظهرت في مقطع فيديو جديد أثناء خوض تحديات في البيئة الصحراوية، مع تصميم يجمع بين الطابع الرياضي والملامح العصرية. 

أسعار تويوتا هايلاندر 2026 في السعودية
تواصل تويوتا تعزيز حضورها في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات من خلال هايلاندر 2026، التي تقدم في السوق السعودي عبر 3 فئات من التجهيزات، مع تصميم رياضي ينتمي إلى فئة الـ SUV.

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