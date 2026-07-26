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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أكيورا ZDX الكهربائية بقوة تصل لـ 499 حصانًا.. كم سعرها عالميًا؟

أكيورا ZDX
أكيورا ZDX
صبري طلبه

تعد أكيورا الذراع الفاخرة التابعة لشركة هوندا اليابانية، وقد انطلقت العلامة التجارية في منتصف ثمانينيات القرن الماضي بهدف تقديم سيارات تجمع بين الجودة اليابانية ومستويات أعلى من الفخامة والتقنيات الحديثة. 

ونجحت أكيورا على مدار سنوات، في ترسيخ مكانتها داخل أسواق عديدة، خاصة في أمريكا الشمالية، عبر مجموعة متنوعة من سيارات السيدان والكروس أوفر الرياضية، ومن بينها طراز ZDX الذي ينتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات.

محركات وأداء أكيورا  ZDX

تقدم أكيورا ZDX بعدة نسخ حيث تأتي الفئة الأولى Single Motor RWD  بمحرك كهربائي واحد يعمل على دفع العجلات الخلفية، وتبلغ قوته 358 حصانًا، بينما يصل عزم الدوران إلى 439 نيوتن متر. 

وتعتمد هذه النسخة على بطارية بسعة 102 كيلوواط ساعة، تتيح مدى قيادة يصل إلى 503 كيلومترات بالشحنة الواحدة، مع ناقل حركة أوتوماتيكي أحادي السرعة. 

 أكيورا ZDX

كما تدعم الشحن السريع بالتيار المستمر، حيث يمكن رفع مستوى شحن البطارية من 20 إلى 80% خلال 42 دقيقة، فيما تبلغ قدرة السحب القصوى 1,587 كيلوجرامًا.

وتأتي نسخة Dual Motor AWD بمحركين كهربائيين يعملان مع نظام دفع كلي، لتنتج قوة إجمالية تبلغ 490 حصانًا وعزم دوران يصل إلى 593 نيوتن متر. 

وتستخدم البطارية نفسها بسعة 102 كيلوواط ساعة، بينما يبلغ مدى القيادة نحو 489 كيلومترًا، مع الحفاظ على قدرة سحب تصل إلى 1,587 كيلوجرامًا.

 أكيورا ZDX

وتقدم أكيورا نسخة عالية الأداء تعتمد أيضًا على محركين كهربائيين ونظام دفع كلي، إلا أنها ترفع القوة الإجمالية إلى 499 حصانًا مع عزم دوران يبلغ 593 نيوتن متر.

وتوفر هذه النسخة مدى قيادة يصل إلى 447 كيلومترًا بالشحنة الواحدة، كما تدعم الشحن السريع بالتيار المستمر من 20 إلى 80% خلال 42 دقيقة، مع الاحتفاظ بقدرة السحب نفسها البالغة 1,587 كيلوجرامًا.

 أكيورا ZDX

أبعاد أكيورا ZDX

تنتمي أكيورا ZDX إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات متوسطة الحجم، ويبلغ طولها 5,020 مم، بينما يصل عرضها إلى 1,955 مم، ويبلغ ارتفاعها 1,635 مم، في حين ترتكز على قاعدة عجلات بطول 3,093 مم، ويبلغ وزن السيارة بدون ركاب 2,745 كيلوجرامًا، بينما تصل سعة صندوق الأمتعة إلى 841 لترًا.

سعر أكيورا ZDX في الأسواق العالمية

طرحت أكيورا السيارة ZDX الكهربائية في الأسواق العالمية بأسعار تبدأ من 64,500 دولار أمريكي، وتصل إلى 73,500 دولار أمريكي بحسب الفئة ومستوى التجهيزات.

أكيورا ZDX أكيورا  ZDX مواصفات أكيورا ZDX سعر أكيورا ZDX

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