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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بقوة 320 حصانا.. المواصفات الكاملة لـ اكيورا انتيجرا | صور

اكيورا انتيجرا
اكيورا انتيجرا
صبري طلبه

تعد اكيورا انتيجرا واحدة من السيارات التي تقدم مزيجاً يجمع بين الأداء الرياضي والتجهيزات التقنية الحديثة، حيث انطلقت عالميًا بتصميم عصري مع باقة كبيرة من التجهيزات، إلى جانب الانتماء للعلامة اليابانية التابعة لمجموعة هوندا.

محرك اكيورا انتيجرا

تعتمد اكيورا انتيجرا على محرك بنزين مزود بشاحن تيربو بسعة 2.0 لتر، يتكون من أربع أسطوانات، ويولد قوة تصل إلى 320 حصاناً مع عزم دوران يبلغ 420 نيوتن متر، ويرتبط المحرك بناقل حركة يدوي من 6 سرعات، وتعمل السيارة بنظام الدفع الأمامي، بينما تسجل كفاءة استهلاك وقود تبلغ 10.2 كيلومتر لكل لتر، كما تأتي بخزان وقود سعته 47 لتراً.

اكيورا انتيجرا

أبعاد اكيورا انتيجرا

تتمتع السيارة بأبعاد تعكس توجهها الرياضي، حيث يبلغ طولها 4.724 متر، فيما يصل عرضها إلى 1.900 متر، مع ارتفاع منخفض نسبياً يبلغ 1.407 متر، وترتكز انتيجرا على قاعدة عجلات بطول 2.736 متر، كما يبلغ وزن السيارة 1.460 كيلوجرام.

تجهيزات اكيورا انتيجرا

حصلت انتيجرا على مجموعة من التجهيزات التقنية التي تهدف إلى توفير تجربة استخدام متطورة، وتضم السيارة شاشة معلومات وترفيه بقياس 9 بوصة تدعم الاتصال اللاسلكي عبر آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، كما زودت السيارة بشاشة عدادات رقمية قياس 10.2 بوصة.

اكيورا انتيجرا

وتأتي السيارة بشاشة عرض على الزجاج الأمامي بقياس 5.3 بوصة تتيح للسائق متابعة المعلومات الأساسية دون تشتيت الانتباه عن الطريق، وتكتمل المنظومة الترفيهية بنظام صوتي ELS Studio يضم 16 سماعة، إلى جانب شاحن لاسلكي للهواتف ومكيف هواء أوتوماتيكي ثنائي المناطق ومقاعد كهربائية.

اكيورا انتيجرا

اكيورا انتيجرا وأنظمة الأمان 

تحصل اكيورا انتيجرا على حزمة واسعة من تقنيات السلامة ومساعدة السائق، تشمل نظام التحذير من التصادم الأمامي وتقنية الكبح التلقائي في حالات الطوارئ، كما تضم أنظمة متابعة المسار التي تعمل على التنبيه عند مغادرة الحارة المرورية والمساعدة على البقاء داخلها.

اكيورا انتيجرا

وتشمل التجهيزات أيضاً مراقبة النقطة العمياء، والتنبيه لحركة المرور الخلفية، وقراءة إشارات السرعة على الطريق، إضافة إلى حساسات ركن أمامية وخلفية وكاميرا رؤية خلفية، كما تتوفر السيارة مع مجموعة من الوسائد الهوائية وأنظمة المكابح المانعة للانغلاق والتوزيع الإلكتروني لقوى الكبح وبرنامج الثبات الإلكتروني.

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