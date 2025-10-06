ماذا تقدم اكيورا ADX موديل 2025 الجديدة.. وكم سعرها؟

تعزز أكيورا من تواجدها في السوق العالمي، من خلال مجموعة من الطرازات أشهرها النسخة ADX موديل 2025، والتي تنطلق بعدد من التجهيزات القوية، تتضمن وسائل الرفاهية والتحكم، وتقنيات الحماية والأمان، إلى جانب المظهر العصري.

تجهيزات اكيورا ADX موديل 2025

تحتوي اكيورا ADX موديل 2025 على شاشة عدادات رقمية مقاس 10.2 بوصة توفر بيانات القيادة بدقة عالية، تتكامل مع شاشة لمسية مقاس 9 بوصات لنظام المعلومات والترفيه، يدعم تطبيقات Apple CarPlay وAndroid Auto، ونظام صوتي ترفيهي مكون من 8 مكبرات أو نظام فاخر طراز Bang & Olufsen من 15 مكبر.

اكيورا ADX

تحتوي السيارة على إضاءة محيطية، نظام شحن لاسلكي في الصف الأمامي، نظام تكييف أوتوماتيكي مزدوج المناطق مع فتحات المكيف الخلفية، عجلة قيادة مالتي فانكشن متعدد الوظائف، مرايات كهربائية التحكم، بصمة خارجية.

وتوفر السيارة مجموعة من تقنيات الحماية منها عدد ثماني وسائد هوائية تشمل وسائد أمامية وجانبية وستائرية، إلى جانب وسائد مخصصة لركبتي السائق والراكب الأمامي، نظام الثبات الإلكتروني ESC لضمان ثبات السيارة في مختلف الظروف، ونظام التحكم في قوى الجر TCS لتعزيز التماسك.

اكيورا ADX

كما تحتوي على مساعد صعود المرتفعات HSA الذي يمنع تراجع السيارة عند التوقف في منحدر، وتعمل كاميرا الرؤية المحيطية بزاوية 360 درجة وحساسات الركن الأمامية والخلفية، مع نظام مانع الانغلاق ABS، مراقبة النقطة العمياء، مكابح طوارئ تلقائية، نظام تثبيت سرعة متكيف، ومساعد البقاء في المسار.

أسعار اكيورا ADX موديل 2025 عالميًا

تتوفر أكيوراADX موديل 2025 بعدد من الفئات، حيث تبدأ الأسعار من 35,000 دولار أمريكي للفئة، وتصل إلى 44,000 دولار أمريكي لفئة A-Spec Advance.