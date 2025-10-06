قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: لن أسمح بإهدار تحقيق السلام في الشرق الأوسط وإلا سيتبع ذلك إراقة دماء هائلة
روسيا تتسلّم دفعة جديدة من مركبات الدعم القتالي "تيرميناتور"
خروج منتخب مصر للشباب من كأس العالم تحت 20 عامًا
سرقة لوحة في سقارة.. حكم التجارة في الآثار وبيعها
كل شخص لديه الحرية في التعبير عن فرحته.. هبة قطب تعلق على مشاهد كيك الفرايد تشيكن بزفاف ابنتها
سيد عبد الحفيظ يطالب الخطيب بإلغاء منصب المدير الرياضي في الأهلي وإعادة هيكلة قطاع الكرة
بالأرقام.. كواليس إخلال الزمالك بوعده مع جوميز و43 ألف دولار فجرت الأزمة في فيفا
مصادر مطلعة: ديرمر وويتكوف وكوشنر لن يصلوا القاهرة قبل الأربعاء
ماذا تقدم اكيورا ADX موديل 2025 الجديدة.. وكم سعرها؟
رغم الإعلان.. مكتب رئيس الوزراء: ديرمر لن يغادر إلى القاهرة غدًا
نتنياهو: لا أستطيع ضمان موافقة حماس على اتفاق. آمل أن يحدث ذلك
أحداث 11 سبتمبر وراء حشد الخطيب الجمعية العمومية لإبعاد حسام غالي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ماذا تقدم اكيورا ADX موديل 2025 الجديدة.. وكم سعرها؟

اكيورا ADX
اكيورا ADX
صبري طلبه

تعزز أكيورا من تواجدها في السوق العالمي، من خلال مجموعة من الطرازات أشهرها النسخة ADX موديل 2025، والتي تنطلق بعدد من التجهيزات القوية، تتضمن وسائل الرفاهية والتحكم، وتقنيات الحماية والأمان، إلى جانب المظهر العصري.

تجهيزات اكيورا ADX موديل 2025

تحتوي اكيورا ADX موديل 2025 على شاشة عدادات رقمية مقاس 10.2 بوصة توفر بيانات القيادة بدقة عالية، تتكامل مع شاشة لمسية مقاس 9 بوصات لنظام المعلومات والترفيه، يدعم تطبيقات Apple CarPlay وAndroid Auto، ونظام صوتي ترفيهي مكون من 8 مكبرات أو نظام فاخر طراز Bang & Olufsen  من 15 مكبر.

اكيورا ADX 

تحتوي السيارة على إضاءة محيطية، نظام شحن لاسلكي في الصف الأمامي، نظام تكييف أوتوماتيكي مزدوج المناطق مع فتحات المكيف الخلفية، عجلة قيادة مالتي فانكشن متعدد الوظائف، مرايات كهربائية التحكم، بصمة خارجية.

وتوفر السيارة مجموعة من تقنيات الحماية منها عدد ثماني وسائد هوائية تشمل وسائد أمامية وجانبية وستائرية، إلى جانب وسائد مخصصة لركبتي السائق والراكب الأمامي، نظام الثبات الإلكتروني ESC لضمان ثبات السيارة في مختلف الظروف، ونظام التحكم في قوى الجر TCS لتعزيز التماسك.

اكيورا ADX 

كما تحتوي على مساعد صعود المرتفعات HSA الذي يمنع تراجع السيارة عند التوقف في منحدر، وتعمل كاميرا الرؤية المحيطية بزاوية 360 درجة وحساسات الركن الأمامية والخلفية، مع نظام مانع الانغلاق ABS، مراقبة النقطة العمياء، مكابح طوارئ تلقائية، نظام تثبيت سرعة متكيف، ومساعد البقاء في المسار.

أسعار اكيورا ADX موديل 2025 عالميًا

تتوفر أكيوراADX موديل 2025 بعدد من الفئات، حيث تبدأ الأسعار من 35,000 دولار أمريكي للفئة، وتصل إلى 44,000 دولار أمريكي لفئة A-Spec Advance.

أكيورا اكيورا ADX اكيورا ADX موديل 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

تراجع مفاجئ في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد قفزة جنونية

اجازة 6 اكتوبر2025

غداً أم الخميس؟.. موعد إجازة 6 أكتوبر رسمياً للموظفين والقطاع الخاص

متى يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر.. 4 حالات حددها القانون

متى يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر.. 4 حالات حددها القانون

الراحل سمير محمد علي

وفاة حارس الزمالك السابق بعد صراع مع المرض

الرئيس السوري أحمد الشرع

إلغاء عطلة حرب 6 أكتوبر.. "الشرع" يحدد الإجازات الرسمية في سوريا

محافظ البحيرة

قفزت من الطابق الأخير.. طالبة ثانوي تنهي حياتها داخل مدرسة بالبحيرة

ترامب ونتنياهو

أكسيوس.. ترامب يوبخ نتنياهو بشأن محادثات غزة: أنت دائما سلبي للغاية

مدبولي

بالأسماء.. رئيس الوزراء يُصدر قراراً بتشكيل اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام المصري

ترشيحاتنا

المتهم

يغافل أصحاب المحلات.. سقوط لص الهواتف المحمولة بالسلام

السيارة

القبض على شاب استعرض بسيارته فى موكب زفاف بالجيزة

المشاجرة

لعب عيال يتحول لمشاجرة بالأسلحة في المنيا

بالصور

امال ماهر تتألق فى حفلها بقصر عابدين

امال ماهر
امال ماهر
امال ماهر

أبطال فيلم هيبتا المناظرة الأخيرة يتألقون فى العرض الحصري على السجادة الحمراء

أبطال فيلم هيبتا٢
أبطال فيلم هيبتا٢
أبطال فيلم هيبتا٢

المؤلف محمد سيد بشير عضو لجنة تحكيم مهرجان نقابة المهن التمثيلية المسرحي

محمد سيد بشير
محمد سيد بشير
محمد سيد بشير

انطلاق حفل مدحت صالح في قصر عابدين

مدحت صالح
مدحت صالح
مدحت صالح

فيديو

الأرز البايت

الأرز البايت سـ.ـم قــاتـ.ــل في مطبخك.. احذر التسـ.ــمــم البكتيري الصامت

تصريحات سما المصري

سما المصري توضح حقيقة تصريح عايزة راجل يشكمني

بيج ياسمين

تخلت عن عضلاتها.. بيج ياسمين تفاجئ الجمهور بصور جديدة

اجتماع الرئيس مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة

الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالكيان العسكري ويبحث التحديات التي تواجه الأمن القومي المصري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: النجاح الفردي.. رحلة داخلية نحو الرضا والسعادة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ذكرى أكتوبر 1973 ما بين العقيدة واليقين

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ما لم تعرفه من قبل.. الأسرار الكاملة لخطة العبور

المزيد