لعشاق الدفع الرباعي.. سوبارو امبريزا 2009 بهذا السعر ‏

تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصري المحلي انتشارا، ويضم السوق الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة بها، فمنها الاقتصادية والمتوسطة وأيضا الفارهة.
وأصبحت الشريحة الكبرى من المقبلين على الشراء، يبحثون عن السيارات المستعملة ذات السعر المنخفض، لتوفير جزء من مبلغ السيارة الجديدة.
وانتشرت مؤخرا منصات بيع السيارات المستعملة، والتي عرضت عددا من السيارات لفتت أنظار الجميع بسبب سعرها الجيد، ومن بينها جاءت السيارة سوبارو امبريزا موديل 2009 .
وتتميز سوبارو إمبريزا موديل 2009، بنظام الدفع الرباعي ومحركات بوكسر 2.0 لتر، وقوة تصل إلى 170 حصان في بعض الفئات، كما أن أبعاد السيارة بطول قاعدة عجلات السيارة 2620 مم، والطول الكلي 4580 مم، والعرض 1740 مم، والارتفاع 1475 مم.
وتاتي السيارة سوبارو إمبريزا موديل 2009، مع تجهيزات تشمل مكيفا أوتوماتيكيا، مشغل أسطوانات، زجاج كهربائي، قفل مركزي، ونظام ترفيهي متصل بمنفذ USB أو AUX في بعض الطرازات.
وتتمتع السيارة سوبارو إمبريزا موديل 2009، بتقييمات سلامة عالية، حيث حازت على تقييمات ممتازة من منظمات السلامة مثل NHTSA وIIHS، بفضل احتوائها على ست وسائد هوائية، ونظام ABS، ونظام تحكم بالثبات في بعض الفئات.
وتاتي السيارة سوبارو إمبريزا موديل 2009، بسعر يتراوح ما بين 360 الف جنيه إلى 420 الف جنيه حسب المواصفات الفنية للسيارة .