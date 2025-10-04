لعشاق الدفع الرباعي.. سوبارو امبريزا 2009 بهذا السعر ‏

تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصري المحلي ‏انتشارا، ويضم السوق الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة بها، فمنها الاقتصادية ‏والمتوسطة وأيضا الفارهة.‏

وأصبحت الشريحة الكبرى من المقبلين على الشراء، يبحثون عن السيارات ‏المستعملة ذات السعر المنخفض، لتوفير جزء من مبلغ السيارة الجديدة.‏

وانتشرت مؤخرا منصات بيع السيارات المستعملة، والتي عرضت عددا من ‏السيارات لفتت أنظار الجميع بسبب سعرها الجيد، ومن بينها جاءت السيارة ‏سوبارو امبريزا موديل 2009 .‏

وتتميز سوبارو إمبريزا موديل 2009، بنظام الدفع الرباعي ومحركات بوكسر 2.0 ‏لتر، وقوة تصل إلى 170 حصان في بعض الفئات، كما أن أبعاد السيارة بطول ‏قاعدة عجلات السيارة 2620 مم، والطول الكلي 4580 ‏مم، والعرض 1740 مم، ‏والارتفاع 1475 مم.‏

وتاتي السيارة سوبارو إمبريزا موديل 2009، مع تجهيزات تشمل مكيفا ‏أوتوماتيكيا، مشغل أسطوانات، زجاج كهربائي، قفل مركزي، ونظام ترفيهي ‏متصل بمنفذ ‏USB‏ أو ‏AUX‏ في بعض الطرازات.‏

وتتمتع السيارة سوبارو إمبريزا موديل 2009، بتقييمات سلامة عالية، حيث حازت ‏على تقييمات ممتازة من منظمات السلامة مثل ‏NHTSA‏ وIIHS، بفضل احتوائها ‏على ست وسائد هوائية، ونظام ‏ABS، ونظام تحكم بالثبات في بعض الفئات.‏

وتاتي السيارة سوبارو إمبريزا موديل 2009، بسعر يتراوح ما بين 360 الف ‏جنيه إلى 420 الف جنيه حسب المواصفات الفنية للسيارة .‏