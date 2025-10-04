قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
من دفاتر النصر.. محمد عبدالعاطي صائد الدبابات الإسرائيلية في حرب أكتوبر
ننشر أسماء المستشفيات المحددة لتوقيع الكشف الطبي على المرشحين لانتخابات مجلس النواب
موعد أول يوم في شهر رمضان 2026
أحزاب القائمة الوطنية من أجل مصر تجتمع لمناقشة ترتيبات انتخابات مجلس النواب
اللواء باقي زكي.. حطم أسطورة الساتر الترابي لإسرائيل بخراطيم المياه
مظاهرات حاشدة في تل أبيب تطالب برحيل نتنياهو ووقف الحرب على غزة
70 شهيدًا في غزة رغم إعلان وقف الحرب.. و«حماس»: مجـ..ـازر الاحتلال تفضح أكاذيب نتنياهو
الري تنفي غرق محافظات .. وتؤكد: ما يحدث لأراضي طرح النهر «طبيعي» |فيديو
طارق فهمي: قبول حماس بخطة ترامب للسلام في غزة خطوة إيجابية وفي توقيت مهم|فيديو
مدرب غزل المحلة: تعادلت مع الأهلي والزمالك «عشان محدش يزعل»
أمازون تطور مستقبل توصيل الطرود الذكي عبر الطائرات المسيّرة رغم التحديات
بالصور

لعشاق الدفع الرباعي.. سوبارو امبريزا 2009 بهذا السعر ‏

سوبارو امبريزا 2009
سوبارو امبريزا 2009
كريم عاطف

تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصري المحلي ‏انتشارا، ويضم السوق الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة بها، فمنها الاقتصادية ‏والمتوسطة وأيضا الفارهة.‏

وأصبحت الشريحة الكبرى من المقبلين على الشراء، يبحثون عن السيارات ‏المستعملة ذات السعر المنخفض، لتوفير جزء من مبلغ السيارة الجديدة.‏

وانتشرت مؤخرا منصات بيع السيارات المستعملة، والتي عرضت عددا من ‏السيارات لفتت أنظار الجميع بسبب سعرها الجيد، ومن بينها جاءت السيارة ‏سوبارو امبريزا موديل 2009 .‏         

وتتميز سوبارو إمبريزا موديل 2009، بنظام الدفع الرباعي ومحركات بوكسر 2.0 ‏لتر، وقوة تصل إلى 170 حصان في بعض الفئات، كما أن أبعاد السيارة بطول ‏قاعدة عجلات السيارة 2620 مم، والطول الكلي 4580 ‏مم، والعرض 1740 مم، ‏والارتفاع 1475 مم.‏

وتاتي السيارة سوبارو إمبريزا موديل 2009، مع تجهيزات تشمل مكيفا ‏أوتوماتيكيا، مشغل أسطوانات، زجاج كهربائي، قفل مركزي، ونظام ترفيهي ‏متصل بمنفذ ‏USB‏ أو ‏AUX‏ في بعض الطرازات.‏

وتتمتع السيارة سوبارو إمبريزا موديل 2009، بتقييمات سلامة عالية، حيث حازت ‏على تقييمات ممتازة من منظمات السلامة مثل ‏NHTSA‏ وIIHS، بفضل احتوائها ‏على ست وسائد هوائية، ونظام ‏ABS، ونظام تحكم بالثبات في بعض الفئات.‏

وتاتي السيارة سوبارو إمبريزا موديل 2009، بسعر يتراوح ما بين 360 الف ‏جنيه إلى 420 الف جنيه حسب المواصفات الفنية للسيارة .‏

السيارات المستعملة منصات بيع السيارات المستعملة منصات بيع السيارات سوبارو إمبريزا موديل 2009 سوبارو إمبريزا إمبريزا موديل 2009 سوبارو

