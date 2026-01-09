موعد مباراة برشلونة ضد ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني 2026

تتجه أنظار عشاق كرة القدم في مختلف أنحاء العالم إلى مواجهة من العيار الثقيل، حين يلتقي ريال مدريد مع غريمه الأزلي برشلونة في نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني 2026.

المباراة المرتقبة تعيد إلى الأذهان أجواء «كلاسيكو الأرض» بما يحمله من إثارة وندية، في ظل اهتمام إعلامي وجماهيري واسع، خاصة أنها تُقام على ملعب الإنماء الذي يستضيف الحدث الكروي الأبرز في بداية العام.

مشوار الفريقين إلى النهائي

نجح ريال مدريد في حجز بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية بعدما حقق فوزًا صعبًا على أتلتيكو مدريد بنتيجة 2-1 في نصف النهائي، في لقاء اتسم بالقوة والندية حتى الدقائق الأخيرة. في المقابل، قدم برشلونة عرضًا هجوميًا كاسحًا أمام أتلتيك بيلباو، وحقق فوزًا عريضًا بخمسة أهداف دون رد، ليؤكد جاهزيته الكاملة للمنافسة على اللقب.

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد



التاريخ: الأحد 11 يناير 2026

الملعب: ملعب الإنماء

التوقيت: التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة

القنوات الناقلة: قناة «ثمانية» الناقل الحصري لبطولة كأس السوبر الإسباني

أرقام وإحصائيات الكلاسيكو عبر التاريخ

تحمل مواجهات ريال مدريد وبرشلونة تاريخًا طويلًا مليئًا بالأرقام القياسية، حيث تشير الإحصائيات إلى تفوق نسبي للفريق الملكي في المواجهات الرسمية. ريال مدريد حقق 106 انتصارات في الكلاسيكو، كما يُعد الأكثر تسجيلًا للأهداف برصيد 442 هدفًا. ويتفوق أيضًا في عدد الانتصارات بالدوري الإسباني بـ80 فوزًا، إضافة إلى تحقيقه أكبر نتيجة في تاريخ الكلاسيكو (11-1).

كما يمتلك الريال الأفضلية من حيث عدد النهائيات الرسمية بين الفريقين، والأكثر تتويجًا بالبطولات المحلية والقارية، وعلى رأسها الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، إلى جانب أطول سلسلة انتصارات متتالية وأطول فترة دون هزيمة أمام برشلونة.

ترقب جماهيري وحسم مرتقب

يبقى نهائي السوبر الإسباني 2026 مفتوحًا على كل الاحتمالات، في ظل امتلاك الفريقين عناصر مميزة وطموحًا كبيرًا للتتويج، ما يجعل الكلاسيكو القادم محطة كروية لا تُفوّت لعشاق الساحرة المستديرة.



