تشكيل ريال مدريد وأتليتكو مدريد المتوقع لديربي العاصمة بالسوبر الإسباني

تستضيف المملكة العربية السعودية مباراة قوية بين ريال مدريد وشقيقه أتليتكو مدريد اليوم ضمن منافسات دور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر الإسباني.

وتقام مباراة ريال مدريد ضد أتليتكو مدريد اليوم على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويسعي فريق ريال مدريد لتحقيق الفوز والوصول للمباراة النهائي والثأر من شقيقه أتلتيكو بعد السقوط في مواجهة الدوري أمامهم بنتيجة 5-2.

بينما يحاول فريق أتليتكو مدريد فرض هيمنته على المدينة ومواصلة النتائج الإيجابية على الملكي وتحقيق لقب السوبر في الموسم الحالي.

تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد أتلتيكو مدريد

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: فيدي فالفيردي - أنطونيو روديجر - دين هويسن - ألفارو كاريراس.

خط الوسط: رودريجو - كامافينجا - تشواميني - جود بيلينجهام.

خط الهجوم: جونزالو جارسيا - فينيسيوس جونيور.

تشكيل أتليتكو مدريد المتوقع

حراسة المرمى: يان أوبلاك.

خط الدفاع: ماركوس لورنتي - لينجليت - خوسي ماريا خيمينيز - جافي جالان.

خط الوسط: سامويل لينو - رودريجو دي بأول - باريوس.

خط الهجوم: جوليانو - أنطوان جريزمان - جوليان ألفاريز.