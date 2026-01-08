ريال مدريد يُحاول الثأر من أتليتكو في موقعة نصف نهائي السوبر الإسباني

تستضيف المملكة العربية السعودية مباراة قوية بين ريال مدريد وشقيقه أتليتكو مدريد اليوم ضمن منافسات دور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر الإسباني.

وتقام مباراة ريال مدريد ضد أتليتكو مدريد اليوم على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويسعي فريق ريال مدريد لتحقيق الفوز والوصول للمباراة النهائي والثأر من شقيقه أتلتيكو بعد السقوط في مواجهة الدوري أمامهم بنتيجة 5-2.

بينما يحاول فريق أتليتكو مدريد فرض هيمنته على المدينة ومواصلة النتائج الإيجابية على الملكي وتحقيق لقب السوبر في الموسم الحالي.

قائمة ريال مدريد أمام أتلتيكو مدريد في السوبر الإسباني

حراسة المرمى: تيبو كورتوا - لونين - فران جونزاليز.

خط الدفاع: كارفاخال - ألكسندر أرنولد - دين هويسن - أنطونيو روديجر - ديفيد ألابا - كاريراس - راؤول أسينسيو - فيران جارسيا - فيرلاند ميندي - خيمينيز.

خط الوسط: جود بيلينجهام - إدوارد كامافينجا - داني سيبايوس - أوريلين تشواميني - فيدريكو فالفيردي - أردا جولر - تياجو.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - جونزالو جارسيا - رودريجو جوس - فرانكو ماستانتونو.

وجاءت قائمة أتليتكو مدريد

كالتالي : أوبلاك- خيمينيز - روجيري - كالاجير - جوني - كوكي - جريزمان - باريوس - سورلوز - أليكس بايينا - ألمادا - خيمينيز موسو - ليورينتي - مولينا - هانكو - مارك بوبيل - جوليان ألفاريز - جوليانو - راسبادوري - لو نورماند - جانو - توفيكس - إيزيكيل - جوليو دياز - إيكر ليكوي - سيرجيو إستيبان