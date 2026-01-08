قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الحكومة تتلقي 179 ألف شكوي واستغاثة من المواطنين خلال ديسمبر
«أوكرانيا»: معاناة نحو 800 ألف شخص من انقطاع التيار الكهربائي في دنيبروبيتروفسك
لماذا قررت التعليم إعادة امتحان البرمجة لبعض طلاب أولى ثانوي؟| المواعيد
بدء مُحاكمة المتهمين بالإهمال فى وفاة الطفل السبّاح يوسف محمد .. بعد قليل
ترامب: خطط أمريكية لاستغلال النفط الفنزويلي وإعادة بناء البلاد
سكودا أوكتافيا أوتوماتيك سعرها 750 ألف جنيه
الاتحاد الأوروبي يدعو إلى الاستعداد لمواجهة مباشرة مع الرئيس الأمريكي
شلل مرورى على الطريق الزراعي بسبب انقلاب سيارة نقل أعلى كوبرى قها
تشكيل آرسنال ضد ليفربول المتوقع في قمة الدوري الإنجليزي
مسلسلات رمضان 2026.. كل ما تريد معرفته عن مسلسل توابع والقنوات الناقلة
وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يستغيث بالغرب لحماية الأقليات الكردية في سوريا
بتكلفة 129 مليون جنيه.. «التنمية المحلية» تعلن مفاجأة لسكان 3 محافظات
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ريال مدريد يُحاول الثأر من أتليتكو في موقعة نصف نهائي السوبر الإسباني

ريال مدريد
ريال مدريد
عبدالله هشام

تستضيف المملكة العربية السعودية مباراة قوية بين ريال مدريد وشقيقه أتليتكو مدريد اليوم ضمن منافسات دور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر الإسباني.

وتقام مباراة ريال مدريد ضد أتليتكو مدريد اليوم على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويسعي فريق ريال مدريد لتحقيق الفوز والوصول للمباراة النهائي والثأر من شقيقه أتلتيكو بعد السقوط في مواجهة الدوري أمامهم بنتيجة 5-2.

بينما يحاول فريق أتليتكو مدريد فرض هيمنته على المدينة ومواصلة النتائج الإيجابية على الملكي وتحقيق لقب السوبر في الموسم الحالي.

قائمة ريال مدريد أمام أتلتيكو مدريد في السوبر الإسباني

حراسة المرمى: تيبو كورتوا - لونين - فران جونزاليز.

خط الدفاع: كارفاخال - ألكسندر أرنولد - دين هويسن - أنطونيو روديجر - ديفيد ألابا - كاريراس - راؤول أسينسيو - فيران جارسيا - فيرلاند ميندي - خيمينيز.

خط الوسط: جود بيلينجهام - إدوارد كامافينجا - داني سيبايوس - أوريلين تشواميني - فيدريكو فالفيردي - أردا جولر - تياجو.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - جونزالو جارسيا - رودريجو جوس - فرانكو ماستانتونو.

وجاءت قائمة أتليتكو مدريد

 كالتالي : أوبلاك- خيمينيز - روجيري - كالاجير - جوني - كوكي - جريزمان - باريوس - سورلوز - أليكس بايينا - ألمادا - خيمينيز موسو - ليورينتي - مولينا - هانكو - مارك بوبيل - جوليان ألفاريز - جوليانو - راسبادوري - لو نورماند - جانو - توفيكس - إيزيكيل - جوليو دياز - إيكر ليكوي - سيرجيو إستيبان

ريال مدريد أتليتكو مدريد السوبر الإسباني كأس السوبر الإسباني برشلونة

اسعار الذهب اليوم 7 يناير

عيار 21 يرتفع.. أسعار الذهب الآن 7 يناير

الإعلامية لما جبريل

استقالة المذيعة لما جبريل من قناة اكسترا نيوز .. تفاصيل

الأرصاد

حالة من عدم الاستقرار.. الأرصاد تحذر: موجة جديدة من انخفاض شديد في الحرارة

أسعار الدواجن

الكتكوت بـ 35 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الخميس 8 يناير

الارصاد

الأرصاد تحذر من طقس الخميس.. شبورة كثيفة صباحا وأمطار رعدية ليلا

دواجن

منتجي الدواجن يكشف مفاجأة عن الأسعار قبل رمضان.. هل تصل 90 جنيها؟

حمزة عبد الكريم

موهبة حقيقية.. مدرب منتخب مصر يكشف سبب اختيار برشلونة لحمزة عبد الكريم

مواعيد صرف منحة العمالة غير المنتظمة يناير 2026 وقيمتها وشروط الاستحقاق

مواعيد صرف منحة العمالة غير المنتظمة يناير 2026 وقيمتها وشروط الاستحقاق

محافظ أسيوط يطمئن على أعمال تطوير مدرسة الأمل بنات للصم وضعاف السمع

محافظ أسيوط يطمئن على أعمال تطوير مدرسة الأمل بنات للصم وضعاف السمع

محافظ الغربية

محافظ الغربية يتفقد ونش الإغاثة المرورية للتدخل السريع ورفع كفاءة التعامل مع الحوادث والأعطال

محافظ أسيوط يستقبل الطفل زياد حنفي محي

في بادرة إنسانية.. محافظ أسيوط يستقبل طفلًا كفيفًا وأسرته ويتكفل بعلاجه

بالصور

مسلسلات رمضان 2026.. كل ما تريد معرفته عن مسلسل توابع والقنوات الناقلة

ريهام حجاج
ريهام حجاج
ريهام حجاج

مش بس مسلوق.. طرق مبتكرة لتقديم البروكلي بمذاق شهي

بروكلي
بروكلي
بروكلي

بسيطة وأنيقة.. مي عز الدين رفقة زوجها من إسكندرية

مى عز الدين رفقة زوجها من إسكندرية
مى عز الدين رفقة زوجها من إسكندرية
مى عز الدين رفقة زوجها من إسكندرية

لم تخجل .. التفاصيل الكاملة عن مرض لقاء سويدان بعد تصدرها التريند

لقاء سويدان
لقاء سويدان
لقاء سويدان

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

