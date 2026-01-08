أبرز مباريات اليوم الخميس 8-1-2026 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الخميس 8-1-2026 عدد من المباريات ابرزها مباراة أتلتيكو مدريد ضد الريال في الديربي المرتقب بنصف نهائي كأس السوبر الإسباني.
مواعيد مباريات كأس السوبر الإسباني والقنوات الناقلة
أتلتيكو مدريد X ريال مدريد – 9 مساء – Thmanyah
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
أرسنال X ليفربول – 10 مساء – beIN Sport HD 1
موعد مباراة كأس السوبر الفرنسي
باريس سان جيرمان X مارسيليا – 8 مساء
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي
كريمونيزي X كالياري – 7.30 مساء
ميلان X جنوى – 9.45 مساء
مواعيد مباريات كأس مصر
سموحة X حرس الحدود – 2.30 مساء
مواعيد مباريات الدوري السعودي
الهلال X الحزم – 4.55 مساء – Thmanyah
النجمة X الاتفاق – 7.30 مساء – Thmanyah
النصر X القادسية – 7.30 مساء – Thmanyah
مواعيد مباريات الدوري القطري
الشحانية X الدحيل – 4.30 مساء
قطر X السد – 6.30 مساء
مواعيد مباريات الدوري الإماراتي
الجزيرة X عجمان – 3 مساء
دبا X خورفكان – 3 مساء
الظفرة X العين – 5 مساء