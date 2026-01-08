أبرز مباريات اليوم الخميس 8-1-2026 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الخميس 8-1-2026 عدد من المباريات ابرزها مباراة أتلتيكو مدريد ضد الريال في الديربي المرتقب بنصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

مواعيد مباريات كأس السوبر الإسباني والقنوات الناقلة



أتلتيكو مدريد X ريال مدريد – 9 مساء – Thmanyah

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

أرسنال X ليفربول – 10 مساء – beIN Sport HD 1

موعد مباراة كأس السوبر الفرنسي



باريس سان جيرمان X مارسيليا – 8 مساء

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي



كريمونيزي X كالياري – 7.30 مساء

ميلان X جنوى – 9.45 مساء

مواعيد مباريات كأس مصر



سموحة X حرس الحدود – 2.30 مساء

مواعيد مباريات الدوري السعودي



الهلال X الحزم – 4.55 مساء – Thmanyah

النجمة X الاتفاق – 7.30 مساء – Thmanyah

النصر X القادسية – 7.30 مساء – Thmanyah

مواعيد مباريات الدوري القطري



الشحانية X الدحيل – 4.30 مساء

قطر X السد – 6.30 مساء

مواعيد مباريات الدوري الإماراتي



الجزيرة X عجمان – 3 مساء

دبا X خورفكان – 3 مساء

الظفرة X العين – 5 مساء