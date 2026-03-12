قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الجيش الإيراني يعلن قصف مقر الشاباك داخل الأراضي المحتلة
السفارة الأمريكية تنصح رعاياها بمغادرة سلطنة عمان على متن الرحلات التجارية
الأرصاد تُحذر: تقلبات جوية وأمطار ورياح مثيرة للأتربة خلال الأسبوع الأخير من رمضان
سماع دوي انفجارات قوية في وسط دبي
المخابرات الأمريكية: القيادة الإيرانية لا تزال متماسكة وغير معرضة لخطر الانهيار
«آير نيوزيلندا» : إلغاء 1100 رحلة خلال الشهرين المقبلين بسبب حرب إيران
التعليم تعلن جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 .. قريباً
«صحة الاحتلال»؛ نقل 179 إسرائيليًا إلى المستشفيات خلال 24 ساعة
«تحية بشأن مشهد عظيم».. محمود عبد الشكور: «عرض وطلب» مسلسل مهم جدًا وخطير
80 مليون برميل.. اليابان تلجأ لاحتياطاتها النفطية الاستراتيجية
المعهد القومي للاتصالات يعلن منحة "شباب مصر الرقمية" للتوظيف
أسعار النفط تقفز من جديد خلال تعاملات اليوم الخميس
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

السفارة الأمريكية تنصح رعاياها بمغادرة سلطنة عمان على متن الرحلات التجارية

أ ش أ

أكدت السفارة الأمريكية في مسقط، أنها تتابع الوضع في الشرق الأوسط عن كثب .. مشيرة إلى أنها ستوافي رعاياها بآخر المستجدات ليتمكنوا من اتخاذ القرارات المتعلقة بسلامتهم.

وذكرت السفارة، في بيان اليوم الخميس، أنه في حال عدم رغبة مواطنيها في المغادرة، فيتعين عليهم الاستعداد للبقاء في مكان آمن داخل منزلهم أو مبنى آمن آخر.

وحثت جميع الأمريكيين على توخي الحذر، واتباع تعليمات السلطات المحلية، ومراجعة أحدث التوجيهات الصادرة عن السفارة أو القنصلية الأمريكية.

وأضافت السفارة الأمريكية في مسقط أنه في حالة رغبة رعاياها في مغادرة الشرق الأوسط، فإن حكومة الولايات المتحدة على أتم الاستعداد لتقديم المساعدة من خلال تزويدهم بأحدث المعلومات حول خيارات المغادرة المتاحة، موضحة أنه بالإضافة إلى خيارات المغادرة التجارية، فإنها تنسق وسائل النقل من المنطقة، ويمكنها توفير رحلات جوية أو حافلات للأمريكيين حسب توفر الأماكن.

ونصحت الأمريكيين بشدة بالتفكير في المغادرة على متن الرحلات التجارية حاليًا من المطارات الدولية في سلطنة عمان.

وأصدرت سفارة الولايات المتحدة في مسقط قيودا على سفر موظفي الحكومة الأمريكية إلى محافظة مسندم وجزيرة مصيرة، نظرًا لقربهما من إيران والدقم على التوالي، فضلًا عن خطر العزلة في حال وقوع أي حوادث. كما توصي سفارة الولايات المتحدة في مسقط المواطنين الأمريكيين المسافرين بتجنب هذه المناطق.

