وزيرة التضامن تلتقي الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر

التقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، تشيتوسي نوجوتشي، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، والوفد المرافق لها، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الجديدة.

واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي اللقاء مرحبة بالممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، ومثمنة جهود التعاون والتنسيق الدائم والمستمر مع وزارة التضامن الاجتماعي في عدد من مجالات التعاون المشترك.

واستعرضت الدكتورة مايا مرسي خلال اللقاء جهود الوزارة في مجال الحماية الاجتماعية، وبرنامج "المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي" لدعم جهود التمكين الاقتصادي والشمول المالي للفئات الأكثر احتياجاً .

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي تفتح أبواب الشمول المالي للفئات الأكثر احتياجًا، كما تشهد ربطا بين بنك ناصر الاجتماعي وهيئة البريد مما يصل بخدمات بنك ناصر لمختلف محافظات الجمهورية.

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن " تكافل وكرامة" أصبح قانونا، ويضع قانون " الضمان الاجتماعي" أساسًا لشبكة أمان اجتماعي أكثر قوة ومرونة، قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وداعمة للاستقرار المجتمعي على المدى الطويل.

وتطرقت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى جهود الوزارة في ملف الإطعام والتعاون مع الشركاء في عدد من المبادرات وعلى رأسها المبادرة الرئاسية "أبواب الخير"، ومطاعم المحروسة ومسابقة أهل الخير، حيث هناك 286 شريكا عبر657 نقطة "أهل الخير" على مستوى محافظات لجمهورية.

ومن جانبها ثمنت السيدة تشيتوسي نوجوتشي جهود التعاون مع التضامن الاجتماعي في عدد من المجالات المشتركة التي كان لها عظيم الأثر التنموي، مؤكدة أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من التعاون بما يعود بالفائدة على كلا الجانبين.

حضر اللقاء الأستاذة دينا الصيرفي مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقيات الدولية، والأستاذة أميرة تاج الدين مدير عام الإدارة العامة للاتفاقيات والعلاقات الدولية، والأستاذة نها حمدي المنسق الفني لمشروع تحسين القدرات المؤسسية والبشرية، والسيد غمار ديب، نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والدكتورة هبة وفا، مساعدة الممثل المقيم ومدير برامج الدمج الاجتماعي والتنمية المحلية.