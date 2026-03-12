قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعرض سفينة حاويات لأضرار أثناء رسوها جنوب غرب مضيق هرمز
وزير الخارجية: لا مبرر للاعتداءات على الدول العربية
وزير الصحة: السير مجدي يعقوب يجسد نموذج “الطبيب الإنسان” الأصيل
بسبب صواريخ إيران.. صفارات الإنذار تدوي في القدس ووسط إسرائيل
وكالة الأنباء الفرنسية: دوي انفجارات في وسط دبي
الجيش الإيراني يعلن قصف مقر الشاباك داخل الأراضي المحتلة
السفارة الأمريكية تنصح رعاياها بمغادرة سلطنة عمان على متن الرحلات التجارية
الأرصاد تُحذر: تقلبات جوية وأمطار ورياح مثيرة للأتربة خلال الأسبوع الأخير من رمضان
سماع دوي انفجارات قوية في وسط دبي
المخابرات الأمريكية: القيادة الإيرانية لا تزال متماسكة وغير معرضة لخطر الانهيار
«آير نيوزيلندا» : إلغاء 1100 رحلة خلال الشهرين المقبلين بسبب حرب إيران
التعليم تعلن جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 .. قريباً
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزيرة التضامن تلتقي الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر

وزيرة التضامن
وزيرة التضامن

التقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، تشيتوسي نوجوتشي، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، والوفد المرافق لها، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الجديدة.

واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي اللقاء مرحبة بالممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، ومثمنة جهود التعاون والتنسيق الدائم والمستمر مع وزارة التضامن الاجتماعي في عدد من مجالات التعاون المشترك.

واستعرضت الدكتورة مايا مرسي خلال اللقاء جهود الوزارة في مجال الحماية الاجتماعية، وبرنامج "المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي" لدعم جهود التمكين الاقتصادي والشمول المالي للفئات الأكثر احتياجاً .

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي تفتح أبواب الشمول المالي للفئات الأكثر احتياجًا، كما تشهد ربطا بين بنك ناصر الاجتماعي وهيئة البريد مما يصل بخدمات بنك ناصر لمختلف محافظات الجمهورية.

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن " تكافل وكرامة" أصبح قانونا، ويضع قانون " الضمان الاجتماعي" أساسًا لشبكة أمان اجتماعي أكثر قوة ومرونة، قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وداعمة للاستقرار المجتمعي على المدى الطويل.

وتطرقت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى جهود الوزارة في ملف الإطعام والتعاون مع الشركاء في عدد من المبادرات وعلى رأسها المبادرة الرئاسية "أبواب الخير"، ومطاعم المحروسة ومسابقة أهل الخير، حيث هناك  286 شريكا عبر657 نقطة "أهل الخير" على مستوى محافظات لجمهورية.

ومن جانبها ثمنت السيدة تشيتوسي نوجوتشي جهود التعاون مع التضامن الاجتماعي في عدد من المجالات المشتركة التي كان لها عظيم الأثر التنموي، مؤكدة أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من التعاون  بما يعود بالفائدة على كلا الجانبين.

حضر اللقاء الأستاذة دينا الصيرفي مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقيات الدولية، والأستاذة أميرة تاج الدين مدير عام الإدارة العامة للاتفاقيات والعلاقات الدولية، والأستاذة نها حمدي المنسق الفني لمشروع تحسين القدرات المؤسسية والبشرية، والسيد غمار ديب، نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي،  والدكتورة هبة وفا، مساعدة الممثل المقيم ومدير برامج الدمج الاجتماعي والتنمية المحلية.

التضامن وزيرة التضامن الاجتماعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة تعلن مفاجأة سارة لـ4.5 مليون موظف قبل عيد الفطر

الإعلان عن زيادات جديدة.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة لـ4.5 مليون موظف قبل عيد الفطر

شمال إسرائيل

فزع وارتباك.. قرار استخباراتي إسرائيلي يُدخل تل أبيب في كارثة غير محسوبة

محمد الشناوي ونا أحمد

صاحبه كان شاهد.. ناشطة على السوشيال تزعم زواجها من محمد الشناوي

رنا أحمد

أعلنت زواجها سرا من الشناوي.. من هي رنا أحمد؟

ارشيفية

ضبط شقيق فنانة شابة بمخدرات وسلاح.. وقرار عاجل من النيابة

معاشات

موعد صرف معاشات أبريل 2026.. هل سيتم تبكير الصرف قبل العيد

الزمالك

ترتيب الدوري المصري بعد نهاية الدور الأول وهزيمة الزمالك أمام إنبي

الزمالك

حازم إمام ينتقد أداء الزمالك بعد الخسارة أمام إنبي ويؤكد: الأهلي السبب

ترشيحاتنا

الجيش الإيراني

الجيش الإيراني: قصفنا أهدافا إسرائيلية بقاعدتي بالماخيم الجوية وعويدا ومقر الشاباك

أرشيفية

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة|فيديو

الحرس الثوري

الحرس الثوري يشن قصفا صاروخيا على عدة مناطق في إسرائيل

بالصور

بقفطان.. زوجة كريم فهمى تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية

بقفطان..زوجة كريم فهمى تخطف الانظار بجمالها بإطلالة رمضانية
بقفطان..زوجة كريم فهمى تخطف الانظار بجمالها بإطلالة رمضانية
بقفطان..زوجة كريم فهمى تخطف الانظار بجمالها بإطلالة رمضانية

بعد تصدرها التريند ..10 صور لـ جيهان الشماشرجى

بعد تصدرها التريند ..10 صور لـ جيهان الشماشرجى
بعد تصدرها التريند ..10 صور لـ جيهان الشماشرجى
بعد تصدرها التريند ..10 صور لـ جيهان الشماشرجى

منها شرب الماء بكثرة.. نصائح لتقليل أضرار الرنجة والفسيخ

نصائح لتقليل أضرار الرنجة والفسيخ
نصائح لتقليل أضرار الرنجة والفسيخ
نصائح لتقليل أضرار الرنجة والفسيخ

قبل عيد الفطر..طريقة عمل الفسيخ المصري خطوة بخطوة

طريقة عمل "الفسيخ" المصري بالطريقة الاساسية
طريقة عمل "الفسيخ" المصري بالطريقة الاساسية
طريقة عمل "الفسيخ" المصري بالطريقة الاساسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد