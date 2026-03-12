منها شرب الماء بكثرة.. نصائح لتقليل أضرار الرنجة والفسيخ

تناول الفسيخ وهو السمك المملح والمخمر تقليديًا، يعتبر من الأطعمة الشعبية في بعض البلدان العربية، خاصة في مصر خلال مواسم معينة مثل شم النسيم، ولكن فى الحقيقة الكثير من الأشخاص يفضل تناوله بدون مواسم معينة، لكن رغم طعم الفسيخ المميز، فإن له تأثيرات صحية قد تكون خطيرة إذا لم يتم تحضيره أو تخزينه بشكل سليم.

لذا نقدم لك فى هذا التقرير نصائح لتقليل أضرار الرنجة والفسيخ من اللايف كوتش نهى .

نصائح لتقليل اضرار الفسيخ و الرنجة..

1. النقع في الماء أو الحليب..

انقعي الرنجة أو الفسيخ في ماء بارد أو حليب لمدة 30 دقيقة إلى ساعة قبل الأكل، لتقليل نسبة الملح.

2. استخدام الليمون والخل..

عصير الليمون والخل الأبيض يساهمان في قتل بعض البكتيريا، ويقللان من الروائح القوية، ويمكن وضعهما قبل الأكل بوقت كافٍ.

3. تسخين الرنجة..

شوي أو تسخين الرنجة على النار أو في الفرن (بدون زيت) يساعد في قتل البكتيريا والطفيليات، بعكس الفسيخ الذي لا يُنصح بتسخينه.

4. عدم الإكثار..

تناولي كميات قليلة جداً، خاصة إن كنتِ تعانين من الضغط المرتفع أو مشاكل الكلى.

5. شرب الماء بكثرة..

بعد الأكل، اشربي كميات كافية من الماء لتقليل تركيز الأملاح في الجسم.

6. تناول خضروات معها..

مثل الخس، الجرجير، الخيار، والطماطم، فهي تساعد على تقليل امتصاص الصوديوم وتدعم الهضم.

7. تجنبيها في حالات معينة..

يُفضل تجنب الفسيخ تماماً إن كان لديكِ مشاكل في المناعة، الكلى، الحمل، أو ضغط مرتفع جداً.



