ببيع بـ ١٢٠ ألف يوميا.. سر أم مكة لعمل الفسيخ يثير ضجة بالسوشبال ميديا

الفسيخ من أشهر الأكلات الشعبية في مصر، ويعشقه الكثير

وقد تصدرت أم مكة" مبيعات الفسيخ لشهرتها الكبيرة واليكم سر تحضير فسيخ ام مكة في المنزل بخطوات آمنة وسهلة:

المكونات:

2 كيلو من سمك البوري الطازج

كيلو وربع من الملح الخشن (ويُفضل أن يكون ملحاً جبلياً نقياً)

ربع كوب من الشطة المطحونة (اختياري حسب الرغبة)

ورق لورا

شاش نظيف أو مناديل مطبخ سميكة

أكياس بلاستيكية كبيرة أو علبة بلاستيكية مُحكمة الغلق

خطوات التحضير:

أولاً: تنظيف السمك

لا يُغسل السمك بالماء نهائيًا.

يُكتفى بمسح السمك من الخارج جيدًا بواسطة مناديل جافة ونظيفة.

يُترك السمك كما هو دون فتح البطن أو إزالة الخياشيم.



ثانيًا: التمليح

يُخلط الملح مع الشطة (لمن يحب الطعم الحار).

توضع طبقة من الملح في قاع العلبة أو الصينية.

تُغلف كل سمكة بكمية وفيرة من الملح، مع التركيز على منطقة الخياشيم، إذ يتم إدخال كمية من الملح داخلها.



ثالثًا: التغليف والتخزين

تُلف كل سمكة في شاش أو مناديل سميكة بإحكام.

توضع في كيس بلاستيكي أو صندوق بلاستيكي محكم.

تُحفظ في مكان جاف ودافئ بعيدًا عن الرطوبة، لمدة تتراوح بين 15 إلى 21 يومًا حسب درجة حرارة الجو.

ثم إخلاء اللحم من الجلد ووضع لحم الفسيخ المخلل ببرطمان مع فلفل احمر وبابريكا وزيت ويغلق البرلمان ووضعه بالثلاجة

- تنبيهات مهمة:

يجب التأكد من أن السمك طازج بنسبة 100% قبل التمليح.

في حال ظهور رائحة غير طبيعية أو ملمس طري جدًا للسمك، يُنصح بعدم استهلاكه.

بعد اكتمال فترة التمليح، يمكن حفظ الفسيخ في الثلاجة لعدة أيام قبل التقديم.

