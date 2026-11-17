أعرب عمرو الحديدي، لاعب الأهلي السابق، عن رضاه على الأداء الذي قدمه منتخب مصر في مباراة مالاوي الماضية، في الظهور الأول لعلي ماهر مديرًا فنيًا لمنتخب الفراعنة.

وقال عمرو الحديدي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد دياب، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة صدى البلد، «علي ماهر زرع البذرة الشتوية فأنبتت 5 أهداف.. علي ماهر يمتلك شراسة هجومية وغيّر طريقة لعب المنتخب وأصبح المنتخب أكثر شراسة على المستوى الهجومي».

وأضاف الحديدي أن «علي ماهر سيضيف أسماء جديدة للمنتخب هو مقتنع بإمكانياتها، وهو يمتلك طموحًا كبيرًا مع منتخب مصر»، مؤكدًا أنه حقق حلمه بتدريب المنتخب.

وحول مواجهة اليوم أمام مالاوي، قال الحديدي: «يجب على منتخب مصر فرض الشخصية في مباراة اليوم أمام مالاوي والتركيز على عدم الخسارة أولًا ثم تحقيق الانتصار».