مع استمرار التغيرات السعرية في سوق السيارات المصري، اقتربت أسعار عدد من الطرازات الجديدة من حاجز المليون جنيه، لتصبح المقارنة بين المحركات وناقلات الحركة والأسعار من أبرز العوامل التي يعتمد عليها المشترون قبل اتخاذ قرار الشراء.

ولذلك يبحث المشترون عن السيارات الاقتصادية في استهلاك البنزين والكهربائية، تجنبا لدفع المزيد من الأموال، بعد وصول بعض طرازات ‏السيارات إلى 200 ألف جنيه زيادة سعرية.

وخلال السطور التالية، نستعرض سعر ومواصفات أرخص 5 سيارات أوتوماتيك تحمل العلامات اليابانية في مصر.

1- سوزوكي سويفت

قدمت سوزوكي سويفت بمحرك 1200 سي سي تيربو، بقوة 81 حصانًا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 111 نيوتن متر، وسرعة قصوى تصل إلى 165 كم/ساعة، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الأمامي عبر ناقل حركة أوتوماتيك.

أما عن سعر السيارة بالسوق المصري :

- الفئة الأولى بسعر 875,000 جنيه

- الفئة الثانية بسعر 905,000 جنيه

2- نيسان صني

تستمد نيسان صني قوتها من محرك رباعي الأسطوانات، 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة 108 حصان، و134 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات 5 غيار مانيوال للفئة الأولى، وآخر أوتوماتيك 4 غيار، مع تقنيات الدفع الأمامي.

أما عن سعر السيارة بالسوق المصري :

- الفئة الأولى بسعر 665,000 جنيه

- الفئة الثانية بسعر 820,000 جنيه

- الفئة الثالثة بسعر 858,000 جنيه

- الفئة الرابعة بسعر 898,000 جنيه

3- ميتسوبيشي اتراج

تأتي ميتسوبيشي اتراج بمحرك ثلاثي الاسطوانات، 3 سلندر، سعة 1200 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 78 حصانًا، و100 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الاداء، بالإضافة إلى تقنية الجر الأمامي للعجلات.

أما عن سعر السيارة بالسوق المصري، فتاتي بفئة سعرية واحدة 740,000 جنيه

4- سوزوكي ديزاير

دعمت السيارة سوزوكى سويفت ديزاير بمحرك ثلاثي الاسطوانات 3 سلندر، سعة 1200 سي سي، يمكنه إنتاج 80 حصانًا، و111 نيوتن متر من عزم الدوران، وناقل سرعات أوتوماتيك CVT، وبتقنية الجر الأمامي للعجلات.

أما عن سعر السيارة بالسوق المصري، فتاتي بفئة سعرية واحدة 885,000 جنيه

5- نيسان ماجنايت

زودت نيسان ماجنايت بمحرك 1000 سي سي تيربو، 3 سلندر، يضخ 100 حصان، و152 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات CVT أوتوماتيك، مع تقنيات الجر الامامي للعجلات.

أما عن سعر السيارة بالسوق المصري :

- الفئة الأولى بسعر 860,000 جنيه

- الفئة الثانية بسعر 910,000 جنيه

- الفئة الثالثة بسعر 940,000 جنيه

- الفئة الرابعة بسعر 960,000 جنيه