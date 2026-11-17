حدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ملامح موقف بلاده من الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب مع روسيا، مؤكدا انفتاح كييف على المفاوضات، لكن بشروط تتصدرها أولوية وقف إطلاق النار، والحصول على ضمانات أمنية غربية قوية، ورفض التخلي عن أي أراضٍ أوكرانية.

وفي حوار خاص مع «سكاي نيوز عربية»، وجّه زيلينسكي رسائل إلى روسيا والولايات المتحدة والدول الأوروبية وحلف شمال الأطلسي «الناتو»، بالتزامن مع توجيه الشكر إلى دولة الإمارات على استضافتها جولة المفاوضات الأخيرة، ودورها في تيسير الحوار بين الأطراف.

شكر للإمارات على جهود الوساطة

وأعرب الرئيس الأوكراني عن شكره للشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، على جهوده في الوساطة بين موسكو وكييف، معربا عن أمله في أن تسفر المرحلة المقبلة عن نتائج أفضل تقود إلى إنهاء الحرب.

وأكد زيلينسكي دعم بلاده لأي مفاوضات من شأنها وضع حد للصراع، مشيرا إلى أن رئيس دولة الإمارات اقترح تيسير المفاوضات بين الأطراف المعنية.

رسالة إلى موسكو.. لا تنازل عن الأراضي

وفي رسالته إلى روسيا، شدد زيلينسكي على أن أوكرانيا لن تقبل مغادرة أراضيها بموجب أي اتفاق لإنهاء الحرب، مؤكدا أن كييف طرحت وقف إطلاق النار قبل الدخول في مفاوضات بشأن التسوية.

واتهم الرئيس الأوكراني نظيره الروسي فلاديمير بوتين بعدم إظهار أي رغبة حقيقية في إنهاء القتال، قائلا إن روسيا هي التي بدأت الاعتداء، وإن أوكرانيا تمثل الطرف المتضرر من الحرب.

أوروبا والناتو.. ضمانات أمنية قبل التسوية

وعلى صعيد العلاقات مع الغرب، طالب زيلينسكي الدول الأوروبية وحلف شمال الأطلسي بتقديم مقترحات واضحة بشأن مستقبل أوكرانيا، مشددا على أن أي اتفاق لإنهاء الحرب يجب أن يتضمن ضمانات أمنية تحول دون تعرض بلاده لهجمات روسية جديدة.

واعتبر أن انضمام أوكرانيا إلى حلف «الناتو» من شأنه ردع موسكو عن شن هجمات مستقبلية، لكنه أقر بأن مستقبل عضوية بلاده في الحلف لا يزال غير محسوم، في ظل غياب تصور واضح بشأن فرص الانضمام.

واشنطن.. رفض تخفيف العقوبات عن روسيا

وفيما يتعلق بالضغوط الاقتصادية على موسكو، رفض زيلينسكي رفع الولايات المتحدة العقوبات المفروضة على روسيا، محذرا من أن تخفيف القيود الاقتصادية سيمنحها موارد إضافية لتمويل الحرب ومواصلة العمليات العسكرية.

وفي المقابل، دعا إلى استخدام الأصول الروسية المجمدة في تمويل إعادة إعمار أوكرانيا، وتعويض الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية المدنية جراء العمليات العسكرية.

الجبهة الداخلية.. الوضع العسكري تحت السيطرة

وبشأن التطورات الميدانية، وصف زيلينسكي الوضع العسكري في أوكرانيا بأنه طبيعي وتحت السيطرة، مشيرا إلى أن القوات الروسية تتكبد خسائر كبيرة في صفوف جنودها.

وفي الوقت نفسه، تحدث عن استمرار الهجمات الروسية بالصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية، موضحا أن الضربات تستهدف البنية التحتية المدنية وتتسبب في انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي، بما يزيد من معاناة السكان الأوكرانيين.

شروط كييف ترسم حدود التسوية مع موسكو

وتعكس تصريحات زيلينسكي تمسك كييف بمجموعة من الشروط التي تراها أساسية لإنهاء الحرب، تشمل وقف إطلاق النار قبل بدء المفاوضات، والحفاظ على وحدة الأراضي الأوكرانية، والحصول على ضمانات أمنية غربية موثوقة، إلى جانب استمرار العقوبات المفروضة على موسكو والاستفادة من أصولها المجمدة في إعادة الإعمار.

ورغم تأكيد استعداد أوكرانيا للانخراط في أي مسار دبلوماسي ينهي الحرب، فإن زيلينسكي يربط نجاح التسوية بوجود ضمانات تحول دون تجدد المواجهات العسكرية، بما يجعل مستقبل المفاوضات مرهونا بمدى استجابة روسيا والمواقف الغربية لمطالب كييف.