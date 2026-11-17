كشف الإعلامي محمد المحمودي عن تفاصيل جديدة بشأن إمكانية انضمام النجم البرازيلي السابق رونالدينيو إلى النادي الأهلي، وذلك بعد تواصله مع وكيل اللاعب، للوقوف على حقيقة ارتباطه بأحد الأندية وإمكانية خوض تجربة احترافية في مصر.

وأوضح المحمودي، خلال برنامجه «من القاهرة» المذاع عبر قناة أون سبورت، أن رونالدينيو لا يرتبط حاليًا بعقد احترافي مع النادي الذي ظهر معه مؤخرًا، مشيرًا إلى أن وجوده يرتبط بأمور تسويقية، بعدما نجح النادي في جذب 3 من أكبر الرعاة في العالم.

وأضاف أن البرنامج تواصل مع وكيل رونالدينيو وسأله عن مدى رغبته في خوض تجربة جديدة داخل الوطن العربي، وتحديدًا في مصر، ليكون الرد أن الأمر يتوقف على طبيعة النادي الذي سيتواصل معه، مؤكدًا أن اللاعب يعرف النادي الأهلي جيدًا، ويدرك مكانته باعتباره أحد أكبر الأندية في إفريقيا، وصاحب جماهيرية كبيرة.

وأشار المحمودي إلى أن رونالدينيو لا يمانع فكرة الانضمام إلى صفوف الأهلي، إذا تلقى عرضًا مناسبًا يتوافق مع توجهاته، وهو ما يفتح الباب أمام احتمالية دراسة هذه التجربة حال وجود تحرك رسمي من جانب القلعة الحمراء.

وتأتي هذه التصريحات في ظل الحديث عن الجوانب التسويقية والاستثمارية المرتبطة بظهور النجم البرازيلي مع ناديه الحالي، خاصة أن اسمه يتمتع بشعبية عالمية واسعة، وهو ما قد يمنح أي تجربة جديدة أبعادًا تتجاوز الجانب الرياضي.

ولم يكشف المحمودي عن وجود مفاوضات رسمية أو عرض مقدم من الأهلي حتى الآن، لتظل إمكانية انضمام رونالدينيو مرتبطة بمدى جدية التحرك وطبيعة العرض المنتظر.