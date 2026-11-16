ارتفاع أسعار سجائر دافيدوف وتايم وتارجت.. زيادات جديدة تصل إلى 7 جنيهات للعلبة

شهدت أسعار عدد من أصناف السجائر ومنتجات التبغ المسخن زيادات سعرية جديدة، شملت منتجات دافيدوف وتايم وتارجت، فيما استقرت أسعار أصناف أخرى.

ارتفاع أسعار سجائر دافيدوف وتارجت

وارتفع سعر سجائر دافيدوف بأنواعها (كلاسيك، وجولد، ووايت) من 102 جنيه إلى 109 جنيهات للعلبة، كما زاد سعر دافيدوف سليمز (جولد، ووايت) من 102 جنيه إلى 109 جنيهات.

وأوضح تجار أن سعر دافيدوف إيفولف (أحمر، وأزرق) سجل ارتفاعًا من 62 جنيهًا إلى 67 جنيهًا، بينما زاد سعر سجائر تايم (أحمر، وأزرق، وسيلفر) من 57 جنيهًا إلى 58 جنيهًا للعلبة.

كما أوضح التجار أن سعر سجائر تارجت (أحمر، وأزرق) ارتفع من 47 جنيهًا إلى 48 جنيهًا، كما زاد سعر منتجات نيس HNB بأنواعها (برونز، وسيلفر، وريد ميلون، وبيربل، وكورال بينك، وبلاك) من 53 جنيهًا إلى 56 جنيهًا.