سيجارة أسفل لعبة «النحلة» تنهي حياة عامل داخل ملاهي بالمرج.. والقبض على صاحبها

لقي عامل مصرعه داخل إحدى الملاهي بمنطقة المرج، إثر تعرضه للدهس بواسطة لعبة «النحلة»، أثناء محاولته التقاط سيجارة سقطت منه أسفل اللعبة، فيما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على صاحب الملاهي.

تعود تفاصيل الواقعة إلى سقوط سيجارة من العامل أثناء وجوده بالقرب من اللعبة، فحاول الانحناء لالتقاطها، إلا أن تحرك لعبة «النحلة» تزامن مع وجوده أسفلها، لتصطدم به وتتسبب في إصابته بإصابات بالغة أودت بحياته.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة، ونقل جثمان العامل.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صاحب الملاهي، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق في الواقعة، للوقوف على ملابسات الحادث، وبيان مدى الالتزام باشتراطات السلامة والأمان داخل الملاهي.