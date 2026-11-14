مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي يعلن اعتقال 167 شخصًا بتهم التجسس في أمريكا.. تفاصيل

كشف مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI)، كاش باتيل، عن اعتقال 167 شخصًا بتهم تتعلق بالتجسس ومكافحة التجسس خلال فترة الـ21 شهرًا الماضية، في ظل الإدارة الأمريكية الحالية، مشيرًا إلى ارتفاع معدلات الاعتقالات بنسبة 53% مقارنة بالفترة السابقة.

وجاءت تصريحات باتيل في أعقاب إعلان السلطات البريطانية اعتقال أحد كبار ضباط الجيش الأمريكي، للاشتباه في تورطه في أنشطة تجسس مرتبطة بروسيا، في واقعة أثارت اهتمامًا واسعًا داخل الأوساط الأمنية والاستخباراتية الأمريكية والبريطانية.

وأوضح باتيل، في بيان رسمي، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي يتعامل بحزم مع أي محاولات لاختراق الأمن القومي الأمريكي أو تسريب معلومات حساسة إلى جهات أجنبية، مؤكدًا أن الوكالة لا تتسامح مع أي شخص يخالف قسم الولاء للولايات المتحدة ويعرض أمنها أو أمن شركائها للخطر.

وأضاف أن القضية الأخيرة تعكس أهمية التعاون الاستخباراتي بين الولايات المتحدة وبريطانيا، مشيدًا بجهود شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية وجهاز الاستخبارات الداخلية MI5 وأجهزة مكافحة التجسس العسكرية الأمريكية.

اعتقال ضابط أمريكي بشبهة التجسس لصالح روسيا

وتعود تفاصيل الواقعة إلى اعتقال ضابط أمريكي يبلغ من العمر 41 عامًا بالقرب من مدينة جلوستر البريطانية، للاشتباه في ارتكابه مخالفات بموجب قانون الأمن القومي البريطاني لعام 2023، تتعلق بالحصول على معلومات محمية أو إفشائها ومساعدة جهاز استخبارات أجنبي.

وأشارت السلطات البريطانية إلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة، مع إجراء عمليات تفتيش في موقعين بمقاطعة جلوسيسترشير، بالتنسيق مع الجهات الأمريكية المختصة.

وتسلط التطورات الضوء على تصاعد المخاوف الغربية من اختراق المؤسسات العسكرية والأمنية، خصوصًا في ظل التوترات الدولية المتزايدة والصراع الاستخباراتي بين القوى الكبرى.