بعد 27 عاماً من الحكم.. رئيس وزراء بريطانيا يعترف بأخطاء حزب العمال عقب هزيمته التاريخية في ويلز

أقر رئيس الوزراء البريطاني آندي بورنهام بأن حزب العمال الويلزي ربما تخلى عن بعض المبادئ الأساسية التي تأسس عليها نظام نقل السلطات إلى ويلز، وذلك عقب الهزيمة التاريخية التي تعرض لها الحزب في انتخابات مايو الماضي، منهياً بذلك 27 عاماً من السيطرة على الحكم في الإقليم.

وقال بورنهام، خلال مشاركته في أول مؤتمر لحزب العمال الويلزي بمدينة لاندودنو منذ انتخابات البرلمان الويلزي «سينيد»، السبت، إن الحزب بحاجة إلى إعادة بناء علاقته بالمجتمعات المحلية، والعمل على توحيد رؤيته السياسية واستعادة ثقة الناخبين.

وأضاف أن الحزب ربما توقف عن الاستماع إلى المواطنين بالقدر الكافي، ولم ينجح في إيصال سلطات اتخاذ القرار إلى مختلف المناطق الويلزية، مشدداً على أن نقل الصلاحيات يجب أن يتمحور حول احتياجات السكان والمجتمعات المحلية.

ودعا رئيس الوزراء البريطاني إلى تشكيل فريق موحد لحزب العمال في ويلز، يعمل أعضاؤه في اتجاه واحد، مؤكداً رغبته في التعاون مع زعيم الحزب الويلزي كين سكيتس وزملائه بدلاً من الدخول في خلافات تعرقل تنفيذ خططهم.

وكشف بورنهام أنه طرح مسألة نقل الصلاحيات الكاملة المتعلقة بدعم التوظيف إلى طاولة المفاوضات مع حكومة ويلز، في إطار توجهه لمنح المجالس المحلية مزيداً من السلطات.

وتأتي تصريحاته قبيل نشر مراجعة تبحث أسباب الهزيمة الانتخابية التي أنهت 27 عاماً من حكم حزب العمال في ويلز، وهي نتيجة وصف بورنهام تقبلها بالأمر الصعب، لكنه تعهد بأن الحزب سيعود بصورة أقوى من خلال رؤية تقوم على بناء ويلز أقوى داخل المملكة المتحدة.

كما استعرض بعض إنجازات الحزب خلال فترة حكمه، بينها توفير وجبات الغداء المدرسية المجانية والوصفات الطبية المجانية، وإنشاء هيئة النقل في ويلز.

وأكد بورنهام أن الشراكة داخل المملكة المتحدة تمثل فرصة مهمة لويلز، مستشهداً بزيارته الأخيرة إلى أبرفان، التي قال إنها تركت أثراً عميقاً لديه، مشدداً على أهمية العدالة والإنصاف والكرامة للمجتمعات.

واختتم رئيس الوزراء البريطاني حديثه بالتأكيد على أن رؤيته لمستقبل ويلز تتضمن إعادة التصنيع وإنعاش الشوارع التجارية والمراكز المحلية.