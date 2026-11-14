السلطات المجرية تضبط 20 مليون يورو في إطار تحقيقات فساد مع وزير سابق

أعلنت السلطات المجرية العثور على مبالغ نقدية تقترب قيمتها من 20 مليون يورو، كانت مخبأة في غابات ومستودعات وعقارات سكنية وخزانة كبيرة مؤمنة، في إطار تحقيق جنائي بشأن اتهامات بالرشوة موجهة إلى وزير سابق.

وذكرت السلطات، اليوم أن الأموال عُثر عليها خلال عمليات تفتيش جرت يومي الخميس والجمعة، في إطار تحقيقات تتعلق بالوزير السابق ميكلوش سيشتاك، الذي تولى منصبه خلال فترة حكم رئيس الوزراء الأسبق فيكتور أوربان، فيما ينفي سيشتاك، المحتجز على ذمة التحقيق، ارتكاب أي مخالفات.

وأوضح المكتب الوطني لاسترداد الأصول وحمايتها، وهو هيئة معنية بمكافحة الفساد، في بيان، أن المبالغ المضبوطة تجاوزت 5 مليارات فورنت مجري، بالإضافة إلى 2.6 مليون يورو و1.2 مليون يورو، وعُثر عليها في مواقع متفرقة بالعاصمة بودابست ومحافظات بيشت وبيكش ونوغراد.

وقال وزير المالية أندراش كارمان إن 12 موظفا من الخزانة احتاجوا إلى ثماني ساعات لحصر الأموال وعدها باستخدام خمس آلات مخصصة لعد النقود.

وتأتي هذه العملية في إطار حملة واسعة لمكافحة الفساد أطلقها رئيس الوزراء المجري بيتر ماجيار، عقب فوزه على أوربان في وقت سابق من العام الجاري.

وكانت السلطات المجرية قد احتجزت مؤخرا آرون أوربان، شقيق رئيس الوزراء السابق، في إطار تحقيقات تتعلق بتهريب أشخاص، فيما وصف أوربان هذه الخطوة بأنها جزء من «حملة اضطهاد سياسية» تستهدفه.