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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تحذير أوروبي لإسرائيل من تفاقم كارثة غزة.. مطالب عاجلة بفتح المعابر

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

طالب الاتحاد الأوروبي إسرائيل بإعادة فتح جميع المعابر الحدودية المؤدية إلى قطاع غزة، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية بشكل فوري ودون عوائق، محذراً من تفاقم الكارثة الإنسانية مع اشتداد الأحوال الجوية الشتوية واستمرار الضربات العسكرية.

وأعرب الاتحاد الأوروبي، عن «قلقه البالغ إزاء الأزمة الإنسانية المستمرة والمدمرة في غزة»، مشيراً إلى أن الفيضانات والظروف الجوية القاسية زادت من معاناة السكان الذين يواجهون أوضاعاً معيشية متدهورة.

وأدان التكتل الأوروبي الغارة الجوية الأخيرة على مستشفى ناصر، واصفاً إياها بأنها «مقلقة للغاية»، مؤكداً ضرورة احترام القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، وحماية المدنيين والمنشآت المدنية والعاملين في القطاع الطبي والمستشفيات.

وشدد البيان على ضرورة ضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية ودعم جهود التعافي المبكر على نطاق واسع، مع تمكين الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الإنسانية، بما فيها المنظمات غير الحكومية، من أداء مهامها داخل القطاع.

كما دعا الاتحاد الأوروبي إسرائيل إلى الالتزام بتعهداتها بموجب القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، مؤكداً ضرورة توجيه المساعدات للأغراض السلمية وعدم تحويلها من جانب الجماعات المسلحة.

وأشار البيان إلى استمرار الضربات العسكرية رغم مرور عام على إعلان وقف إطلاق النار، بالتزامن مع القيود المفروضة على وصول الإمدادات، والتي ساهمت في تفاقم نقص الاحتياجات الأساسية، وعلى رأسها مواد الإيواء والأدوية والمعدات الطبية.

وتأتي التحذيرات الأوروبية وسط تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، مع تزايد المخاوف من تداعيات الشتاء والفيضانات على مئات الآلاف من السكان.

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