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ماذا كشفت أزمة تعطل حركة الطيران في الولايات المتحدة؟ خبير علاقات دولية يوضح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير تكنولوجيا: أنظمة المطارات الأمريكية الحديثة والقديمة تهدد استقرار الاتصالات

أنظمة المطارات الأمريكية
أنظمة المطارات الأمريكية
محمود زيدان

قال الدكتور أحمد بانافع، خبير التكنولوجيا، إن شبكة الطيران في الولايات المتحدة شديدة التعقيد، في ظل وجود أكثر من 19 ألف مطار، تتفاوت فيها طبيعة المعدات والتجهيزات المستخدمة، موضحًا أن بعض المطارات تعتمد على تقنيات حديثة للغاية، تشمل الخدمات السحابية والألياف الضوئية المتطورة، بينما لا تزال مطارات أخرى تستخدم أجهزة كمبيوتر ومعدات قديمة تعود إلى تسعينيات القرن الماضي.

وأضاف «بانافع»، خلال مداخلة عبر الإنترنت على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن هذا التفاوت في المعدات والتجهيزات يخلق مشكلة كبيرة في عمليات الاتصال، موضحًا أن منظومة الطيران الأمريكية تعتمد على مركز رئيسي تتبعه 22 مركزًا إقليميًا، تتولى توزيع المعلومات إلى بقية المطارات في أنحاء الولايات المتحدة، ما يجعلها شبكة شديدة التعقيد، ويزيد احتمالات وقوع الأخطاء فيها بشكل متكرر.

وأوضح أن هيئة الطيران الأمريكية ووزارة النقل حصلتا مؤخرًا على 12.5 مليار دولار لتحديث المطارات، ولا تزال عملية التحديث مستمرة، مشيرًا إلى أن الانتقال من الأنظمة القديمة إلى الحديثة قد يؤدي إلى ظهور مشكلات، نتيجة الربط بين المعدات القديمة والجديدة، واستمرار عمليات الاتصال وتبادل البيانات بينها دون انقطاع، خاصة في قطاع حيوي مثل المطارات.

وأشار إلى أن تفسير الوزير لما حدث يتمثل في وقوع مشكلة أثناء محاولة الربط بين المعدات القديمة والجديدة، نتيجة تجاوز حجم البيانات والمعلومات المنقولة من النظام الجديد إلى النظام القديم قدرة الأخير على استيعابها.

واشار إلى أن هذا التفسير يشير إلى وجود مخاوف من حدوث خلل في التحكم بعمليات الاتصال بين الطائرات بعضها ببعض، وكذلك بين الطائرات ومراكز المراقبة الجوية، وهو ما دفع المسؤولين إلى اتخاذ قرار وقف حركة الطيران، مرجحًا أن يكون ما حدث ناتجًا عن خلل تقني، موضحًا أنه لو كانت الأزمة بسبب هجوم سيبراني، لما استغرق انتشار المشكلة من مدينة شيكاغو، التي بدأت منها، إلى بقية أنحاء الولايات المتحدة كل هذا الوقت.

وأضاف أن قرار وقف حركة الطيران أو تعليق الرحلات استمر نحو ثلاث ساعات إلى ثلاث ساعات ونصف، قبل استئناف الرحلات ورفع قرار التعليق، مؤكدًا أن الهجوم السيبراني لم يكن لينتهي بهذه السرعة.
 

أنظمة المطارات الأمريكية شبكة الطيران أخبار توك شو مطارات

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