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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

إجبار جاجوار لاند روفر على إتلاف وثائق في نزاع قضائي مع BYD

نزاع جاجوار لاند روفر
نزاع جاجوار لاند روفر
عزة عاطف

تلقت شركة «جاجوار لاند روفر» (JLR) انتكاسة قانونية مفاجئة في معركتها القضائية لحماية حقوق الملكية الفكرية لطرازها الأيقوني «لاند روفر ديفندر»، بعد أن أمرت محكمة لاهاي الجزئية في هولندا الصانع البريطاني بإتلاف جميع الوثائق والسجلات الرقمية التي صودرت من مكاتب منافستها الصينية «بي واي دي».

ويتركز النزاع القانوني حول سيارة الدفع الرباعي «بي واي دي Ti7» — التي تباع في الصين تحت اسم «Fang Cheng Bao Tai 7» — حيث تتهم الشركة البريطانية نظيرتها الصينية بتقليد التصميم الخارجي لطراز «ديفندر» وإجراء عمليات هندسة عكسية غير مشروعة.

تفاصيل الحكم القضائي وإلغاء مصادرة المستندات

يعود أصل الواقعة إلى شهر أغسطس 2026، حينما حصلت «جاكوار لاند روفر» على أمر قضائي بمصادرة سجلات داخلية من مكاتب «بي واي دي» في مدينتي شيدام وهووفدورب الهولنديتين دون إخطار مسبق للشركة الصينية، وشملت الملفات خطط الإطلاق وبيانات تقنية ومالية أُودعت لدى حارس قضائي مستقل.

واعتبرت المحكمة الهولندية أن المصادرة تجاوزت النطاق المبرر وشملت ملفات بحث وتطوير خاصة لا علاقة لها بالدعوى، مؤكدةً أن «جاجوار لاند روفر» لا تحتاج إلى هذه السجلات لإثبات مزاعم تقليد التصميم أو تقدير الأضرار، لا سيما أن «بي واي دي» لم تبدأ بعد بيع طراز «Ti7» رسميًا في الاتحاد الأوروبي.

كما ألزمت المحكمة الشركة البريطانية بتقديم إثبات مستقل يؤكد إتلاف الملفات خلال 24 ساعة ودفع تكاليف قانونية بقيمة 25,376 يورو، مع فرض غرامة تصل إلى 500 ألف يورو في حال مخالفة القرار، ورفض مطالبتها بتغريم «بي واي دي» المبلغ ذاته.

استمرار المعركة القانونية حول التصميم وحقوق الملكية الفكرية

رغم أن الحكم يمثل جولة لصالح «بي واي دي» فيما يخص الأدلة المصادرة، فإنه لا يبرئها من اتهامات التعدي على الملكية الفكرية، إذ لا تزال الدعاوى الموضوعية التي رفعتها «جاجوار لاند روفر» بشأن حقوق التصميم الأوروبية وحقوق النشر والمنافسة غير العادلة منظورة أمام المحاكم في لاهاي وروتردام.

وتثير سيارة «بي واي دي Ti7» جدلًا واسعًا بسبب التشابه البصري الواضح في خطوط الهيكل والسقف العائم مع «لاند روفر ديفندر»، بالتزامن مع تحقيقها مبيعات قياسية في الصين تجاوزت 300 ألف سيارة حتى نهاية أكتوبر 2026، واستعدادها لدخول السوق البريطانية بسعر يبدأ من 47,995 جنيهًا إسترلينيًا، أي أقل بنحو 20 ألف جنيه إسترليني من «ديفندر» المكافئة لها.

نزاع جاجوار لاند روفر بي واي دي سيارة BYD Ti7 هولندا ضد JLR روفر ديفندر

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