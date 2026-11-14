منة شلبي: عرض فيلم «برلين» في مهرجان القاهرة حاجة كبيرة قوي بالنسبة لنا.. فيديو

تحدثت الفنانة منة شلبي عن مشاركتها في فيلم «برلين»، المشارك ضمن فعاليات الدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، معربة عن سعادتها بعرض العمل ضمن فعاليات المهرجان.

وقالت منة شلبي لكاميرا «صدى البلد»، على هامش فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي: “إحنا بنعمل فيلم علشان مصدقينه أو حابينه وعرض الفيلم في مهرجان القاهرة السينمائي يمثل أهمية كبيرة لصناعه”.

وأضاف: «مهرجان بلادي أقدم وأهم مهرجان في الوطن العربي، أول عرض لينا هنا دي حاجة كبيرة قوي بالنسبة لنا».

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وعن كواليس التصوير خارج مصر، علقت منة شلبي قائلة: «إحنا بنتبهدل فى التصوير بره مصر».

كما تحدثت عن علاقتها بالفنانة يسرا اللوزي، معربة عن محبتها الكبيرة لها، قائلة: «أنا بحبها قوي وصحبتي قوي، فدايمًا لما بشوفها بتبسط، ودايمًا لما بمثل معاها بتبسط، ودايمًا لما بنعمل حاجة مع بعض بتبسط».

فيلم برلين

ويعود المخرج أحمد عبد الله إلى مهرجان القاهرة السينمائي الدولي من خلال فيلم «برلين»، الذي يشارك في المسابقة الدولية للدورة السابعة والأربعين، في محطة جديدة ضمن علاقته الممتدة بالمهرجان.

ويضم الفيلم مجموعة من الفنانين، من بينهم منة شلبي، ويسرا اللوزي، ومحمد حاتم، وفدوى عابد، وحيدر حلو، وجهاد حسام الدين، وفارس الحلو، ورائد ياسين.

وتدور أحداث «برلين» حول ثلاثة مهاجرين عرب يواجهون يومًا سرياليًا في مدينة غريبة؛ إذ يخطئ الناس في التعرّف على ماي، ويظنون أنها امرأة ميتة، بينما تكشف كاميرا هنا عن عوالم بديلة، في حين يسمع حسن ألحانًا تطارده، بالتزامن مع سعيه إلى الانتقام.

وتتشابك مصائر الشخصيات الثلاث في سياق تتداخل فيه الأزمنة والتجارب، ويتصادم الماضي مع الحاضر، في رحلة إنسانية تستكشف الاغتراب والتحولات التي تفرضها الحياة في مدينة بعيدة عن الوطن.