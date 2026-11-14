قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فلايت أوير: إلغاء نحو 4 آلاف رحلة جوية في الولايات المتحدة
الاتحاد االأوروبي: ظروف الشتاء القاسية في قطاع غزة تفاقم الوضع الإنساني الخطير
مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي يعلن اعتقال 167 شخصًا بتهم التجسس في أمريكا.. تفاصيل
مقترح برلماني بمساواة أجور قائدي القطارات برواتب الطيارين.. تفاصيل
رئيس الوزراء: المنطقة الاستثمارية بميت غمر من أفضل نماذج مشروعات الدولة
اعتذار رسمي وخطة عاجلة لرفع الأمان خلال عام.. 10 قرارات حاسمة لوزير النقل عقب حادث تصادم قطاري العياط
القوات اليمنية: نفذنا 723 غارة وعملية استهداف ضد تجمعات ميليشيا الحوثي
مصدر باتحاد الكرة لـ«صدى البلد»: سفر منتخب مصر إلى مالاوي غدًا بطائرة خاصة.. وموقف محمد عبد المنعم
مقتل امرأة في انفجار قنبلة يدوية داخل مطعم شمال إسرائيل
الحق اشتري| أسعار الذهب الآن.. هبوط عيار 24 لـ 6805 جنيهات
التايمز: ترامب ينصب فخاً لإيران بخطة سرية دون إطلاق رصاصة واحدة| تفاصيل
بعد 27 عاماً من الحكم.. رئيس وزراء بريطانيا يعترف بأخطاء حزب العمال عقب هزيمته التاريخية في ويلز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

منة شلبي: عرض فيلم «برلين» في مهرجان القاهرة حاجة كبيرة قوي بالنسبة لنا.. فيديو

منة شلبي
منة شلبي
تقى الجيزاوي

تحدثت الفنانة منة شلبي عن مشاركتها في فيلم «برلين»، المشارك ضمن فعاليات الدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، معربة عن سعادتها بعرض العمل ضمن فعاليات المهرجان.

وقالت منة شلبي لكاميرا «صدى البلد»، على هامش فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي: “إحنا بنعمل فيلم علشان مصدقينه أو حابينه وعرض الفيلم في مهرجان القاهرة السينمائي يمثل أهمية كبيرة لصناعه”.

وأضاف: «مهرجان بلادي أقدم وأهم مهرجان في الوطن العربي، أول عرض لينا هنا دي حاجة كبيرة قوي بالنسبة لنا».

https://youtube.com/shorts/pNCU0gT08F8?si=5fGy5vko8A5TAz71

وعن كواليس التصوير خارج مصر، علقت منة شلبي قائلة: «إحنا بنتبهدل فى التصوير بره مصر».

كما تحدثت عن علاقتها بالفنانة يسرا اللوزي، معربة عن محبتها الكبيرة لها، قائلة: «أنا بحبها قوي وصحبتي قوي، فدايمًا لما بشوفها بتبسط، ودايمًا لما بمثل معاها بتبسط، ودايمًا لما بنعمل حاجة مع بعض بتبسط».

فيلم برلين

ويعود المخرج أحمد عبد الله إلى مهرجان القاهرة السينمائي الدولي من خلال فيلم «برلين»، الذي يشارك في المسابقة الدولية للدورة السابعة والأربعين، في محطة جديدة ضمن علاقته الممتدة بالمهرجان.

ويضم الفيلم مجموعة من الفنانين، من بينهم منة شلبي، ويسرا اللوزي، ومحمد حاتم، وفدوى عابد، وحيدر حلو، وجهاد حسام الدين، وفارس الحلو، ورائد ياسين.

وتدور أحداث «برلين» حول ثلاثة مهاجرين عرب يواجهون يومًا سرياليًا في مدينة غريبة؛ إذ يخطئ الناس في التعرّف على ماي، ويظنون أنها امرأة ميتة، بينما تكشف كاميرا هنا عن عوالم بديلة، في حين يسمع حسن ألحانًا تطارده، بالتزامن مع سعيه إلى الانتقام.

وتتشابك مصائر الشخصيات الثلاث في سياق تتداخل فيه الأزمنة والتجارب، ويتصادم الماضي مع الحاضر، في رحلة إنسانية تستكشف الاغتراب والتحولات التي تفرضها الحياة في مدينة بعيدة عن الوطن.

فيلم برلين منة شلبي مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى كامل

ظهر بدولة التلاوة.. مصطفى كامل يمنح الشيخ عوض الفردي عضوية نقابة الموسيقيين

الأب ونجليه

نصف عام تحت التراب .. جثامين محامٍ ونجليه تكشف جريمة "الثاليوم" بعد 16 شهرا

سعر الذهب

سعر أشهر عيار في الصاغة الآن.. آخر تحديث لـ أسعار الذهب اليوم

أشرف بن شرقي

بيراميدز يغري أشرف بن شرقي بـ4.5 مليون دولار لضمه مجانًا من الأهلي | خاص

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع.. كم وصل سعر الكيلو؟

الجنيه الذهب

الجنيه الذهب بـ47 ألف …انهيار سعر الذهب اليوم

ما هي سورة الاستجابة

ما هي سورة الاستجابة؟.. تصعد بحاجتك إلى السماء بسرعة البرق

حسن شحاتة وميدو

أزمة ميدو تعود للواجهة.. حسن شحاتة يكشف ماذا حدث خلف الكواليس؟

ترشيحاتنا

الواقعة

إتمام الصلح بين الضحايا والمجنى عليهم في واقعة استعراض القوة بالمرج

المتهم

خلاف على الأجرة.. ضبط المتهم بالتعدي بالضرب على سائق توك توك بالمطرية

المتهم

حبس فرد شرطة تعدى على نجل شقيقه بقطعة حجرية بالبحيرة

فيديو

فيلم فرقة الموت

طرح الإعلان التشويقي الأول لفيلم فرقة الموت

تحذير عالم زلازل لإسرائيل

عالم زلازل يحذر إسرائيل من زلزال مــدمــ.ـر في الطريق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: اختار اللي يستاهل.. ولا تقف عندما يخذلك القريب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة بنت عنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يوبيل القاهرة السينمائي

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

المزيد