منة شلبي تنتهي من تصوير فرقة الموت

انتهت الفنانة منة شلبي من تصوير دورها ضمن أحداث فيلم" فرقة الموت"، والذي تشارك في بطولته الفنان أحمد عز.

فيلم فرقة الموت إخراج أحمد علاء أحمد علاء ومن تأليف صلاح الچهيني، ويعد استكمال للتعاون بين منة شلبي وأحمد عز في السينما بعد أن قدما معا عدد من الافلام ابرزها الجريمة للمخرج شريف عرفه وفيلم بدل فاقد للمخرج أحمد علاء.

عنبر الموت:

من ناحية آخري انتهت منة شلبي من تصوير مسلسلها عنبر الموت.

منة شلبي فى مسلسل عنبر الموت

وتجسد منة شلبي خلال المسلسل شخصية نادية، وهي ممرضة تعمل داخل أحد المستشفيات، لكن حياتها تنقلب بعد اتهامها بالتورط في قتل عدد من المرضى عمدًا.

وتدخل «نادية» في سلسلة من الأزمات، بينما تحاول مواجهة الاتهامات التي تهدد حياتها ومستقبلها، وتتطور الأحداث في إطار درامي يعتمد على التشويق والغموض وكشف حقيقة ما حدث.