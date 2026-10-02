نسمة محجوب لـ صدى البلد: لا أمانع من دخول عالم التمثيل.. وأتمنى تجسيد السيرة الذاتية لوردة وماجدة الرومي| خاص.. فيديو

كشفت الفنانة نسمة محجوب، خلال لقاء خاص مع موقع « صدى البلد الاخباري »، عن موقفها من دخول عالم التمثيل، مؤكدة أنها لا تمانع في خوض تجربة التمثيل إذا عُرض عليها دور مناسب يحمل إضافة حقيقية لمسيرتها الفنية، مشيرة إلى أن الجمع بين التمثيل والغناء سيكون من الأمور التي تشجعها على خوض التجربة.

وقالت نسمة محجوب إنها منفتحة على فكرة دخول عالم التمثيل، ولكن بشرط أن يكون الدور مناسبًا لها ويقدمها للجمهور بشكل مختلف، موضحة أن مشاركتها في عمل درامي أو سينمائي لا بد أن تكون لها قيمة فنية وتضيف إلى مشوارها، وليس مجرد خطوة لمجرد الظهور على الشاشة.

وأضافت خلال حديثها لـصدى البلد : «لا أمانع من دخول عالم التمثيل لو فيه دور مناسب وهيضيف لي»، مؤكدة أن اختيار الشخصية والعمل سيكون من أهم العوامل التي تحسم قرارها بشأن خوض هذه التجربة.

التمثيل والغناء.. تجربة فنية متكاملة

وأشارت نسمة محجوب إلى أن أكثر ما يمكن أن يجذبها إلى تجربة التمثيل هو أن يجمع الدور بين التمثيل والغناء، لافتة إلى أن وجود الموسيقى والغناء ضمن أحداث العمل سيمنحاها مساحة لتقديم جوانب مختلفة من موهبتها الفنية.

وتفضل نسمة أن تكون تجربتها الأولى في التمثيل مرتبطة بالغناء، خاصة أن الموسيقى تمثل جزءًا أساسيًا من هويتها الفنية، وهو ما يجعل العمل الذي يجمع بين المجالين أكثر قربًا من اهتماماتها وطبيعة تجربتها.

وترى نسمة أن الجمع بين التمثيل والغناء يمكن أن يقدمها للجمهور في مساحة مختلفة، ويمنحها فرصة للتعبير عن الشخصية ليس فقط من خلال الأداء التمثيلي، ولكن أيضًا عبر صوتها وأدائها الغنائي.

وحول إمكانية تجسيد شخصية فنية ضمن عمل يتناول السيرة الذاتية لإحدى رموز الغناء العربي، كشفت نسمة محجوب عن الشخصيات التي تتمنى تقديمها على الشاشة، موضحة أنها إذا تلقت عرضًا لتجسيد سيرة ذاتية، فإنها تتمنى أن تكون لشخصية الفنانة الكبيرة وردة الجزائرية أو الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي.



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