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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزيرا الخارجية والاتصالات يشهدان ختام النسخة الثالثة من المسابقة الرئاسية الأفريقية للشباب في الذكاء الاصطناعي والروبوتات ويكرمان الفائزين

وزير الاتصالات
وزير الاتصالات
أحمد عبد القوى

شهد د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والمهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الجمعة، مراسم حفل ختام النسخة الثالثة من المسابقة الرئاسية الأفريقية للشباب في الذكاء الاصطناعي والروبوتات (AYAIR 2026)، التي تستضيفها مصر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وجاء الحفل على هامش فعاليات منتدى العلمين – أفريقيا، وقمة الاتحاد الأفريقي لمنتصف العام.

حضر فعاليات حفل الختام كل من ناردوس بيكيلي توماس الرئيس التنفيذي لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية ، وعبدالله خليل المصيبيح رئيس المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، والدكتور أوييمي كالي كبير الاقتصاديين للمجموعة والمدير الإداري للأبحاث في البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير، وإيفون بالدوين موشي الرئيس التنفيذي لمؤسسة  Elevate AI Africa، وعدد من أعضاء لجنة تحكيم المسابقة.

وفي كلمته، أكد الوزير عبد العاطي أن المسابقة تعكس اهتمام مصر بتمكين الشباب الأفريقي وبناء قدراتهم في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات والتكنولوجيات الحديثة، مشيراً إلى أهمية دعم الابتكار وريادة الأعمال وتوفير منصات تتيح للشباب تحويل أفكارهم إلى حلول عملية تسهم في مواجهة التحديات التنموية وتعزيز التحول الرقمي والتكامل الاقتصادي بالقارة.

وأكد المهندس/ رأفت هندي حرص مصر على مواصلة التعاون مع الشباب الأفريقي، والعمل المشترك من أجل توظيف التكنولوجيا في دعم مسيرة التنمية في القارة الأفريقية؛ موضحا أن المسابقة تمثل إحدى الآليات الداعمة لتعظيم الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في عدد من القطاعات، من خلال دعم المبتكرين لتحويل أفكارهم إلى منتجات ومشروعات قابلة للتطبيق.

وخلال الاحتفالية؛ قام الوزيران، والرئيس التنفيذي لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية بتكريم ومنح شهادة التميز في الابتكار والتكنولوجيا لأصحاب أفضل ثلاثة مشروعات بالمسابقة قدمت حلولًا مبتكرة قائمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات لمواجهة تحديات تنموية ذات أولوية في القارة. حيث تم تكريم ساجي العسال من مصر التي حصدت المركز الأول في فئة «الجائزة الرئاسية» في مجالي الذكاء الاصطناعي الأخلاقي وحلول الرعاية الصحية، عن ابتكارها لجهاز مساعد ذكي يعتمد على الذكاء الاصطناعي لدعم مستخدمي الكراسي المتحركة، من خلال تحسين قدرتهم على الحركة والتنقل بصورة أكثر استقلالية وأمانًا، ومعالجة بعض تحديات الوصول والحركة التي يواجهها الأشخاص ذوي الإعاقة.

وجاء اختيار المشروعات الفائزة انطلاقا من اهتمام المسابقة بالأفكار والمشروعات التي تتجاوز مرحلة التصور النظري إلى حلول عملية قابلة للتطبيق والتوسع، بما يسهم في تحقيق أثر تنموي ومجتمعي ملموس، ويدعم جهود التحول الرقمي والابتكار في القارة الأفريقية. وتتضمن المسابقة حزمة من الجوائز والمزايا والفرص المقدمة للمشاركين والمتأهلين، تشمل جوائز مالية يبلغ إجمالي قيمتها  ١٢٠ ألف دولار، إلى جانب إتاحة فرص للإرشاد والتوجيه والاحتضان، والتواصل مع المستثمرين والشركاء الدوليين، فضلًا عن دعم ربط المشروعات الواعدة بمنظومات الابتكار وريادة الأعمال والشركاء المحتملين على المستويين الأفريقي والدولي.

وزير اتصال اتصالات

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