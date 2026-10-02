لقت الطفلة مكة السيد عوض، البالغة من العمر 7 سنوات، ربها اليوم متأثرة بإصابتها باشتباه السعار عقب تعرضها لعقر كلب ضال بمنطقة الحي الإماراتي في بورسعيد، وذلك بعد تدهور حالتها الصحية ودخولها في غيبوبة كاملة خلال الأيام الماضية.

كانت مكة، الطالبة بالصف الثاني الابتدائي، قد تعرضت لعقر الكلب قبل نحو شهرين، وكانت الإصابة في منطقة القدم أعلى الحذاء، قبل أن تظهر عليها أعراض تمثلت في ارتفاع درجة الحرارة، وآلام بالبطن، والتبول اللاإرادي، والتشنجات عند محاولة شرب المياه، ثم تدهورت حالتها بصورة كبيرة.

بعد صراع مع مرض السعار وفاة مكة إثر عقر كلب ضال جنوب بورسعيد

ونُقلت الطفلة إلى مستشفى السلام ببورسعيد، حيث وُضعت على الأجهزة الطبية ودخلت في غيبوبة، وسط محاولات من الفريق الطبي للتعامل مع حالتها، فيما ناشدت أسرتها المسؤولين والأطباء توفير الرعاية والإمكانات الطبية اللازمة، خاصة مع حاجة الحالة إلى تخصصات دقيقة من بينها طبيب مخ وأعصاب أطفال.

وكانت والدة مكة وشقيقها قد ناشدا المواطنين خلال الأيام الماضية الدعاء لها، بعدما وصلت حالتها إلى مرحلة حرجة، مؤكدين تمسك الأسرة بالأمل في إنقاذها، قبل أن تفارق الطفلة الحياة بعد صراع مع المرض.